آبل تحذر المستخدمين بشأن ميزة MagSafe

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 39 دقيقة

نشرت آبل صفحة للدعم حول كيفية عمل ميزة (MagSafe) الجديدة للشحن اللاسلكي وقد حذّرت من بعض النقاط التالية:

الانتباه إلى ارتفاع درجة الحرارة أثناء الشحن اللاسلكي، حيث إنه قد يسخن هاتف آيفون 12 أو شاحن MagSafe قليلًا أثناء الشحن، وإذا ارتفعت درجة الحرارة أكثر من اللازم، سيضع نظام التشغيل قيودًا على الشحن فوق مستوى 80%، وسوف يشحن آيفون مرة أخرى عندما تنخفض درجة الحرارة، كما يمكنك تجربة نقله والشاحن إلى مكان أكثر برودة.

لا تضع بطاقات الائتمان، أو بطاقات مفاتيح الفندق أو بطاقات المواصلات، أو جوازات السفر بين هاتف آيفون وشاحن MagSafe، حيث قد يُتلف ذلك الشرائط المغناطيسية أو رقاقات RFID في هذه الأشياء. إذا كانت لديك حافظة تحتوي على أي من هذه العناصر الحساسة، فانزعها قبل الشحن، أو تأكد من عدم وجودها بين ظهر جهازك والشاحن.

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وفي بعض الحالات، قد تظهر علامة بشكل دائري في الحافظات الخارجية التي تحمي الهاتف عند السقوط أو الارتطام بجسم صلب، بالإضافة إلى ترك العلامات الدائرية نفسها في ظهر الهاتف الزجاجي عند استخدام هاتف آيفون بدون حافظة للحماية الخارجية.

إتلاف الشرائح المغناطيسية في بطاقات الائتمان الخاصة بك عن طريق الخطأ قد يثير قلقك بالفعل، إلا أن النقطة الأخيرة التي تركتها آبل حتى النهاية في صفحة الدعم الخاصة بها تبدو أكثر إثارة للقلق بالقدر نفسه.

حيث نجد أن استبدال الزجاج الخلفي في حالة تلفه في هاتف آيفون 12 وآيفون 12 برو يُكلف 449 دولارًا و549 دولارًا على التوالي بزيادة 50 دولارًا عن طراز آيفون 11، وحتى إذا كان هاتفك مشمولًا في خدمة الضمان الخاصة بشركة آبل (+AppleCare)، فإن الضمان لا يشمل حالات التلف.

وهذا ليس كل شيء، حيث تُشير صفحة الدعم نفسها إلى أن هاتف آيفون الخاص بك سيشحن بسرعة أقل مع نظام MagSafe عند استخدام محول للطاقة يوفر قدرة شحن أقل من 20 واطًا، ومن ثم نجد أن التكاليف هنا ستزداد، حيث ستكون مضطرًا إلى شراء شاحن بقوة 20 واطًا، والذي سيُكلفك 20 دولارًا إضافيا من آبل، لأن جميع الهواتف لن تأتي مع الشاحن وسماعة الأذن، من أجل الحفاظ على البيئة وفقًا لما قالته آبل.