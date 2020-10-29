تكنولوجيا: قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد 3Doodler PRO Plus يدعم للمرة الأولى المعدن والخشب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق أحدث إصدار من قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد 3Doodler PRO Plus بمميزات جديدة لدعم المستخدمين، مع دعم المعدن والخشب للمرة الأولى من بين مواد أخرى.

إنتشرت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في العديد من الشركات في الفترة الأخيرة، إلا أنها لا تعد تنقنية متاحة للجميع حتى الآن، حيث تقتصر هذه التقنية على الشركات المصنعة، أو المحترفين من المصممين والهواه، واليوم تتخذ 3Doodler خطوة جديدة نحو التوسع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد عبر قلم 3Doodler PRO Plus.

ينطلق قلم 3Doodler PRO Plus للطباعة ثلاثية الأبعاد بميزة دعم مجموعة أكبر من المواد للطباعة، والتي تشمل للمرة الأولى المعدن والخشب، كما يأتي القلم بنفس متطلبات الرسم للطباعة، إلا أنه يدعم آداء أفضل في نقاط التوقف.

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ويمكن لقلم الطباعة 3Doodler PRO Plus أن يدعم طباعة ثلاثية الأبعاد من الخشب، والنحاس، والبرونز، إلى جانب النايلون، والتي تأتي على شكل أعواد بلاستيكية، حيث يمكن من خلال هذه المواد طباعة أي تصميم ثلاثي الأبعاد للنماذح الأولية، أو تصميم أجزاء مخصصة من الأزياء أو المنحوتات.

ولقد تم إعادة تصميم قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد 3Doodler PRO Plus ليقدم للمستخدمين تجربة مريحة أكثر، مع شاشة تعمل على التنبؤ وفقاً لإعدادات القلم المسبقة، كما يأتي القلم بتحسينات في نظام محرك الأقراص المزدوج، أيضاً يدعم الجزء السفلي الجانبي المغناطيسي المستخدم بتجربة أفضل للنظر داخل القلم.

يذكر أن قلم 3Doodler PRO Plus للطباعة ثلاثية الأبعاد يتوفر للشراء الآن بسعر 250 دولار عبر موقع الشركة الرسمي أو عبر موقع Amazon.com.

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