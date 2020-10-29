شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مزايا معالج A15 Bionic المخصص لهواتف iPhone 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد معالج A14 Bionic هو أحدث معالج من أبل يعمل بهواتف iPhone 12، وبينما وصل iPhone 12 إلى الأسواق الدولية قبل عدة أيام، تم بالفعل إطلاق شائعات حول شريحة أبل التالية، ووفقًا لتقرير صادر عن The China Times، سيتم تصنيع شريحة أبل التالية - A15 Bionic - باستخدام دقة تصنيع N5P بواسطة شركة TSMC لصناعة أشباه الموصلات، حيث تعتبر دقة N5P هي واحدة من ثلاث عقد 5 نانومتر قيد التطوير حاليًا من قبل الشركة المصنعة في تايوان، كما يقول التقرير.

وقد تم إعداد شريحة A15 Bionic لتشغيل سلسلة هواتف iPhone 13 الذكية، ويقول التقرير إن الرقائق الجديدة ستخضع للإنتاج الضخم بحلول الربع الثالث من عام 2021 ويدعي أن شركة آبل بدأت بالفعل في العمل على نفس الشيء لمنع التأخير في إطلاق iPhone 13.

فيما أدت جائحة فيروس كورونا إلى تأخير إطلاق سلسلة iPhone 12، ووفقًا للتقارير السابقة، قامت شركة أبل بحجز مرافق TSMC لإنتاج رقائق 5 نانومتر، وفي أخبار أخرى متعلقة بشركة أبل، يقال إن عملاق التكنولوجيا يخطط أيضًا للكشف عن AirPods جديد للمبتدئين وAirPods Pro مطور العام المقبل.

ويدعي تقرير بلومبيرج أن سماعات AirPods للمبتدئين ستتميز بتصميم مماثل مثل أحدث AirPods Pro، كما تدعي أن الجهود تبذل من قبل عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو لتحسين عمر بطارية AirPods، ويقال إن AirPods Pro سيحصل على ترقية للتصميم العام المقبل، مع شكل دائري جديد يُفترض أنه يفسح المجال للشكل الحالي، والذي يمكن أن يكون مشابهًا لسماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية من Samsung.