شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحذر مستخدمى IPhone 12 من 3 مشاكل بالشاحن اللاسلكى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت أبل إرشادات جديدة حول أجهزة شحن MagSafe الخاصة بهواتف آيفون 12، إذ تلتصق أجهزة الشحن الجديدة - التى كشفت عنها أبل فى وقت سابق من هذا الشهر فى حدثها السنوى - مغناطيسيًا بالجزء الخلفى من هواتف iPhone 12 الجديدة، والهدف منذ ذلك هو جعل عملية الشحن اللاسلكى أكثر سلاسة، ففى الماضى، كان يجب وضع الأجهزة على لوحة شحن لاسلكية أو الوقوف فى الموضع الصحيح تمامًا حتى يتم شحنها، لكن مع MagSafe، سيضمن المغناطيس أن جهازك دائمًا فى المكان الصحيح.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، نشرت أبل مؤخرًا صفحة على موقع الدعم الخاص بها حول أفضل طريقة لاستخدام الشاحن الجديد، والتى تتضمن تنظيف لوحة الشحن من الأشياء أو الحطام واستخدام محول طاقة بقوة 20 واط أو أكبر للشحن الأسرع، لكن حذرت أبل أيضًا من بعض المشاكل التى قد يواجهها المستخدمون مع شاحنMagSafe، والتى يمكن التعرف عليها فيما يلى:

1. قد يصبح الشاحن أو الهاتف دافئًا جدًا:

حذرت أبل فى صفحة الدعم من أن شاحن MagSafe قد يصبح دافئًا جدًا أثناء شحن هاتفك، مما قد يتسبب فى توقف الهاتف عن الشحن فوق 80٪، وسيستأنف الشحن بعد أن يبرد الهاتف أو الشاحن، وتوصى أبل بنقل الهاتف والشاحن إلى مكان أكثر برودة.

فالحرارة أثناء الشحن شائعة مع أجهزة الشحن اللاسلكية ولا داعى للقلق على الأرجح، كما أشار Adrian Kingsley-Hughes م ZDNet ، فحتى عندما يصبح هاتفك دافئًا أثناء الشحن، فإنه لا يزال ضمن درجات الحرارة العادية للهاتف الذكى ومن غير المرجح أن يتلف الجهاز، خاصة بالنظر إلى أن الهاتف سيتوقف عن الشحن مؤقتًا للحفاظ على صحة البطارية.

إذا كنت قلقًا بشأن الحرارة، فتأكد من أن لوحة الشحن على سطح صلب وليس فى ضوء الشمس المباشر، وفقًا لـ ZDNet.

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2. يمكن أن تتلف بطاقات الائتمان إذا دخلت بين هاتفك والشاحن:

تعتمد شواحن MagSafe على المغناطيس لتوصيل الشاحن بالجزء الخلفى من جهازك، وفى حين أن ذلك مفيد للشحن اللاسلكى، إلا أنه قد يتسبب فى إلحاق الضرر بالأشياء والأجهزة الأخرى.

تحذر أبل من وضع بطاقات الائتمان أو شارات الأمان أو جوازات السفر أو المفاتيح بين هاتفك والشاحن، لأن ذلك قد يؤدى إلى إتلاف الشرائط المغناطيسية فى البطاقات، إذ يتمتع المغناطيس بالقدرة على محو المعلومات المخزنة على بطاقتك الائتمانية وتقول أبل إنه قد يقلل أيضًا من أداء العناصر التى تحتوى على رقائق RFID.

وتعتمد أجهزة الشحن اللاسلكية على شيء يسمى الحث المغناطيسى، لذلك ينطبق الأمر نفسه على أى شاحن لاسلكى، وليس فقط إصدار MagSafe الجديد من أبل، ولكن السبب فى أهمية أن تكون على دراية بهذا الأمر، هو بسبب ملحقات MagSafe الجديدة من أبل - وخاصة المحفظة الجلدية التى تثبت على الجزء الخلفى من iPhone 12 الجديد، إذا اخترت استخدام المحفظة الجديدة، فتأكد من إزالتها من قبل شحن جهازك لاسلكيًا.

3. قد يتسبب الشاحن فى تلف جراب هاتفك الآيفون:

سيقوم شاحن MagSafe الجديد بشحن هاتفك أثناء وضع الحافظة، إلا إذا كنت تستخدم حافظة معدنية أو سميكة بشكل خاص أو حافظة جلدية، فقد يكون من الأفضل أيضًا إزالتها قبل الشحن، ففى الجزء السفلى من صفحة الدعم الخاصة بها، تحذر أبل من أن الشاحن قد يترك بصمات دائرية على الحافظة بعد إزالته من الشاحن.