شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقة استخدام أدوات التعديل الجديدة بصور جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت جوجل مؤخرًا بتحديث تطبيق "صور جوجل" الخاص بها بأدوات تعديل جديدة وواجهة مستخدم لتقديم تجربة أفضل بكثير، ووفقًا للشركة، فقد قامت بتحديث خوارزمية التعلم الآلي بالكامل وقدرات الذكاء الاصطناعي للتطبيق، وهذا يعني أن المستخدمين لديهم الآن مجموعة شاملة من الخيارات أثناء تعديل صورة في تطبيق الصور.

ومع ذلك، مع إضافة الكثير من الميزات الجديدة إلى التطبيق والمزيد من الضوابط اليدوية الدقيقة، أصبح تطبيق Photos أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، وفي الخطوات التالية، سنوضح لك كيفية استخدام الميزات الجديدة في صور جوجل للحصول على نتيجة أفضل.

متطلبات أساسية:

- تأكد من تحديث تطبيق صور جوجل إلى أحدث إصدار له.

كيفية تحرير صورة في Google Photos:

1.افتح تطبيق صور جوجل واختر الصورة التي تريد تعديلها

2. اضغط على خيار التعديل في أسفل الشاشة (تبدو الأيقونة على شكل ثلاثة خطوط أفقية مع وجود خط ضبط بينهما)

3. الآن، ابدأ التمرير جانبيًا للوصول إلى خيارات تحرير مختلفة مثل القص والضبط والفلاتر

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4. لضبط الجوانب الأخرى للصور، اضغط على خيار الضبط واختر من بين خيارات مثل السطوع والتباين والنقطة البيضاء والإبرازات والتشبع والدفء واللون ولون البشرة والمزيد.

5. ثم اضغط فوق الإعداد الذي تريد تعديله وقم بتحريك شريط التمرير حسب ذوقك في التحرير وانقر فوق تم

6. بمجرد الانتهاء من جميع عمليات التعديل، اضغط فوق الزر "حفظ".

كيفية استخدام ميزة التحرير المقترحة في صور جوجل:

استنادًا إلى التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، تقترح صور جوجل الآن تعديلات محتملة بناءً على الصورة التي تقوم بتعديلها، ويمكن تطبيق هذه التعديلات على صورة بضغطة واحدة فقط، إليك الطريقة:

1. افتح تطبيق صور جوجل، وحدد الصورة التي تريد تحريرها واضغط فوق خيار التعديل.

2. لتطبيق التعديلات المقترحة، اضغط فوق اسم الاقتراح واضغط فوق خيار التحسين ثم انقر فوق حفظ.

كيفية تطبيق عوامل التصفية في صور جوجل :

لتطبيق عوامل التصفية في صور جوجل، افتح صورة في تطبيق الصور واختر عوامل التصفية، بعد ذلك حدد الفلتر المطلوب وقم بتطبيقه، ثم اضغط على حفظ لتطبيق التغييرات، وللتراجع عن فلتر، اختر الخيار الأصلي من الفلاتر.