شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستحوذ على شركة إسبانية ناشئة للفيديو بـ50 مليون دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت أبل على شركة Vilynx الناشئة لتشغيل الفيديو بالذكاء الاصطناعى ومقرها إسبانيا مقابل نحو 50 مليون دولار، حسبما ذكرت بلومبرج، إذ قامت Vilynx، التى يقع مقرها الرئيسى فى برشلونة، بتطوير برنامج يستفيد من رؤية الكمبيوتر لتحليل المحتوى المرئى والنصوص والصوت للفيديو بهدف "فهم" محتوى الفيديو، مما يساعد على تصنيف البيانات الوصفية ووضع علامات عليها، وإنشاء معاينات فيديوآلية، والتوصية بالمحتوى ذوالصلة؟

وقالت شركة أبل لوكالة بلومبرج تعليقا على هذا الاستحواذ: "نشترى شركات تكنولوجية أصغر من وقت لآخر ولا نناقش بشكل عام غرضنا أو خططنا"، ولكن من المحتمل أن تستخدم الشركة تقنية Vilynx للمساعدة فى تحسين مجموعة متنوعة من التطبيقات.

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ويعد المساعد الشخصى سيرى، والبحث، والصور، والتطبيقات الأخرى التى تعتمد على قدرة أبل على تنظيم المعلومات وعرضها بدقة، من المرشحين المحتملين لاستخدام تقنية Vilynx، مثل Apple TV، والموسيقى، والأخبار، والتطبيقات الأخرى التى تستخدم محركات التوصية لتقديم محتوى ذى صلة للمستخدمين.

وتحدث الرئيس التنفيذى تيم كوك مرارًا وتكرارًا عن إمكانات الواقع المعزز من قبل، والتى يمكن أن تستخدم أيضًا الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعى مثل Vilynx.

وستعمل عملية الشراء أيضًا على تعميق خبرة أبل فى مجال الذكاء الاصطناعى، مع انضمام حوالى 50 مهندسًا وعالم بيانات من Vilynx ، ومن المقرر أن يصبح مكتب الشركة الناشئة فى برشلونة أحد مراكز أبحاث الذكاء الاصطناعى الرئيسية لشركة أبل فى أوروبا، وفقًا لبلومبرج.