شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا وسبيس إكس تعلنان موعدا جديدا لإطلاق تاريخى لرواد الفضاء..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا وشركة سبيس إكس عن الموعد الجديد للإطلاق التاريخى لرواد الفضاء، بعد أسابيع من اضطرارهما لتأجيل المهمة بسبب مشكلة "غير متوقعة" في الصاروخ، وحددتا الساعة 23:49 بتوقيت جرينتش (19:49 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم السبت 14 نوفمبر للإطلاق، بحسب موقع mirror البريطانى.

وكان من المقرر إطلاق رواد الفضاء مايكل هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر من وكالة ناسا وسويتشي نوجوتشي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في 31 أكتوبر كجزء من مهمة SpaceX Crew-1، ومع ذلك، أكدت وكالة ناسا في وقت سابق من هذا الشهر أن الإطلاق سيكون الآن "ليس أقرب من أوائل نوفمبر إلى منتصفه"، لإعطاء سبيس إكس الوقت لتقييم "السلوك غير الاسمي لمولدات غاز محركات المرحلة الأولى من فالكون 9".

وقالت كاثي لوديرز، المدير المشارك في إدارة مهام الاستكشاف والعمليات البشرية التابعة لوكالة ناسا: "لدينا علاقة عمل قوية مع شريكنا في SpaceX، ومع الإيقاع العالي للمهمات التي تؤديها سبيس إكس، فإنها تمنحنا حقًا نظرة ثاقبة لا تصدق عن هذا النظام التجاري وتساعدنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حالة بعثاتنا، وتعمل الفرق بنشاط على هذه النتيجة على المحركات، ومن المفترض أن نكون أكثر ذكاءً خلال الأسبوع المقبل ".

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وعندما يحدث الإطلاق، سيسافر رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، لينضموا إلى كيت روبينز سترونت من ناسا وسيرجي ريجيكوف وسيرجي كود سفيرتشكوف من وكالة الفضاء الروسية، وقالت ناسا: "بعد الإطلاق، من المقرر أن يصل رواد فضاء الطاقم 1 إلى المحطة الفضائية في مهمة علمية مدتها ستة أشهر على متن المختبر المداري."

إطلاق تاريخي وفقًا لوكالة ناسا:

أوضحت ناسا: "ستكون عملية الإطلاق هي المرة الأولى التي يطير فيها طاقم دولي على متن صاروخ ومركبة فضائية أمريكية معتمدة من وكالة ناسا ومملوكة تجاريًا ومُشغَّلة من الأراضي الأمريكية"، حيث يأتي الإطلاق بعد وقت قصير من دخول ناسا وسبيس إكس التاريخ، بعد إطلاق البشر إلى الفضاء من الأراضي الأمريكية لأول مرة منذ عام 2011.

وفي شهر مايو، تم إطلاق رائدي الفضاء روبرت بهنكن ودوجلاس هيرلي إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9، وبينما يتم إطلاق رواد الفضاء بانتظام من الأرض إلى محطة الفضاء الدولية، فإن عمليات الإطلاق هذه لا تتم عادةً في الولايات المتحدة، كما أنها كانت المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق البشر إلى الفضاء على متن صاروخ SpaceX.