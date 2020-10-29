شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 مزايا جديدة تصل لتطبيق يوتيوب على أندرويد وأيفون.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن يوتيوب عن جلب مجموعة من المزايا الجديدة لتطبيقه على هواتف أندرويد وأيفون، حيث سيتم طرح هذه المزايا الجديدة التي تم الإعلان عنها لمستخدمي أندرويد وiOS اعتبارًا من اليوم، بحسب موقع TOI الهندى، وفيما يلي الميزات الأربع الجديدة التي أعلن عنها يوتيوب كما يلي:

- Video Chapter:

تم تقديم هذه الميزة لأول مرة بواسطة يوتيوب لمستخدمي سطح المكتب في مايو، وقد تم جلبها الآن لمستخدمي الهواتف الذكية أيضًا، وتتيح الميزة للمستخدمين تخطي أقسام معينة من الفيديو، فمن الآن فصاعدًا، سيتمكن المستخدمون من رؤية قائمة بجميع الفصول المضمنة في الفيديو مع كل منها معاينة مصغرة لما سيجدونه في هذا الفصل.

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- موضع جديد لأيقونتين داخل التطبيق:

نقل موقع يوتيوب زر التسمية التوضيحية لمكان أخر فى الصفحة، حيث يزعم أنه موقع أكثر بروزًا على مشغل الفيديو بالهواتف الذكية، كما سيحتوي التطبيق الآن على زر تبديل التشغيل التلقائي مما يسهل تشغيله أو إيقاف تشغيله أثناء المشاهدة.

- دعم الإيماءات:

يأتي التطبيق الآن مع خيار للدخول إلى وضع ملء الشاشة والخروج منه عن طريق التمرير لأعلى للدخول إلى ملء الشاشة ولأسفل للخروج.

- الإجراءات المقترحة:

ستحث ميزة الإجراء المقترح المستخدمين على تدوير هواتفهم أو تشغيل مقطع فيديو بتقنية VR عندما يعتقد أن المستخدم "يمكنه الحصول على تجربة أفضل"، وقال موقع يوتيوب أيضًا إنه سيقدم المزيد من الإجراءات المقترحة في المستقبل.