ناسا تعلن عن موعد إطلاق المركبة الأمريكية المأهولة

ناسا
أعلنت وكالة ناسا في بيان أنها تستعد لإطلاق مركبة Crew Dragon في رحلة مأهولة جديدة نحو المحطة الفضائية الدولية.
وقالت “قررت ناسا وشركة سبيس إكس أن إطلاق مركبة Crew Dragon في رحلة مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية سيكون في 14 نوفمبر المقبل، بتمام الساعة 19:49 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (15 نوفمبر 3:49 بتوقيت موسكو)”.
واوضحت ان إطلاق المركبة سيتم من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وسيستخدم لإطلاقها صاروخ من نوع “فالكون-9” من إنتاج شركة “سبيس إكس” الأمريكية.
ومن المفترض أن تحمل المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية رواد الفضاء الأمريكيين، مايكل هوبكينز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، إضافة إلى رائد الفضاء الياباني، سويتشي نوجوتشي.
وكانت ناسا قد أطلقت مركبة Crew Dragon في أول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية في مايو الفائت، ونقلت المركبة إلى المحطة حينها رائدي الفضاء الأمريكيين، دوغلاس هيرلي وروبرت بينكين.
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