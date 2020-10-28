شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف iPhone 12 تمتلك ميزة خفية لم تعلن أبل عنها.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون بهواتف iPhone 12 ميزة غير معلنة وهى القدرة على شحن ملحقاتك لاسلكيًا، ففى ملف تابع لهيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية FCC تم العثور عليه لأول مرة بواسطة Jeremy Horwitz من موقع VentureBeat، كتبت شركة أبل أن هواتف iPhone 2020 تدعم أيضًا وظيفة الشحن WPT عند 360 كيلو هرتز والمخصصة لشحن الملحقات، بما فى ذلك ملحق خارجى محتمل فى المستقبل.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يعد الأمر غامضا إلى حد ما، ولكن كما لاحظ مارك جورمان فى تغريدته عن المستند، فقد يعنى ذلك أن iPhone 12 قد يكون لديه ميزة شحن عكسى مخفية، متكهنًا أن الهواتف الجديدة قد تكون قادرة على شحن الجيل التالى من أجهزة AirPods من أبل من خلال نظام MagSafe الخاص بالشركة.

وفقًا لموقع 9to5Mac، ترددت شائعات عن الشحن اللاسلكى العكسى لجهاز iPhone 11، ولكن ورد أن أبل أزالته من الإصدار النهائى للجهاز، وربما قررت الشركة المضى قدمًا بها هذه المرة، على الرغم من أننا لن نعرف على وجه اليقين حتى تعلن رسميًا عن الميزة.

ولن تكون مفاجأة كبيرة على أى حال إذا كان iPhone 12 يمتلك بالفعل هذه الإمكانيات، إذ بدأت المزيد والمزيد من الشركات المصنعة فى إضافة الشحن العكسى إلى هواتفها، كطريقة لجذب المشترين.