شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا سيعمل زر التسوق الجديد بتطبيق واتس آب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف فيس بوك مؤخرًا زر تسوق في واتس آب، حيث سيسمح الزر للمستخدمين بالتسوق مباشرة من واتس آب، وفي مقطع فيديو ترويجي تشاركه الشركة، يمكن الحصول على لمحة عن كيفية عمل الميزة القادمة، حيث يُظهر الفيديو مستخدمًا يرسل رسالة إلى نشاط تجاري بشأن المنتج الذي يهتم به، ثم يرد النشاط التجاري بكتالوج بالمنتجات التي يمكن للمشترى الاختيار من بينها، ثم يضيف المشترى المنتج إلى البطاقة ويخرج من التطبيق نفسه.

وسيسمح كتالوج المنتجات للمستخدمين بمشاهدتة العناصر المختلفة في مربعات الدردشة الخاصة بهم، وعند الإعلان عن الميزة، قال واتس آب: "سنوسع طرقًا للأشخاص للتحقق من المنتجات المتاحة وإجراء عمليات الشراء مباشرة من الدردشة، ونريد أيضًا أن نسهل على الشركات دمج هذه الميزات في التجارة الحالية وحلول العملاء.

وسيساعد هذا العديد من الشركات الصغيرة التي تأثرت كثيرًا في هذا الوقت، ويخطط واتس آب لتقديم خدمات الاستضافة على نظامه الأساسي، وسيوفر خيارًا جديدًا للشركات لإدارة رسائل واتس آب الخاصة بهم، وأضافت الشركة: "سيسهل هذا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم البدء، وبيع المنتجات، وتحديث مخزونهم باستمرار، والرد بسرعة على الرسائل التي يتلقونها - أينما كان موظفيها".