شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج يدافع عن فيس بوك أمام الكونجرس.. ويؤكد: ندعم الصحافة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك خلال كلمته الافتتاحية، بأنه يجب على الحكومة القيام بدور أكثر نشاطًا في تنظيم شركات التكنولوجيا.

وقال زوكربيرج إنه لا ينبغي لشركات التكنولوجيا الكبيرة اتخاذ قرارات كبيرة بشأن المحتوى الضار والخصوصية ونزاهة الانتخابات وإمكانية نقل البيانات، وحذر من أنه بدون القسم 230 ، قد تواجه المنصات المسؤولية مشكلة حتى عن الكلام العادى الذى لا علاقة له بمعلومات سياسة أو صحية.

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وأضاف إن على الكونجرس تحديث القسم 230 حتى يعمل بشكل أفضل، قال زوكربيرج: "نحن نؤمن بإعطاء الناس صوتًا، حتى عندما يعنى ذلك الدفاع عن حقوق الأشخاص الذين نختلف معهم". "حرية التعبير أمر أساسى لكيفية المضى قدمًا معًا كمجتمع. لقد رأينا هذا فى الكفاح من أجل الديمقراطية فى جميع أنحاء العالم ، وفي حركات مثل Black Lives Matter و #MeToo يسمح لنا القسم 230 بتمكين الأشخاص من المشاركة في قضايا مهمة مثل هذه - وتوفير مساحة حيث يمكن للمنظمات غير الربحية والجماعات الدينية والمؤسسات الإخبارية والشركات من جميع الأحجام الوصول إلى الأشخاص".

وقال إن فيسبوك يدعم الصحافة المحلية: "ندعم أيضًا ديمقراطيتنا من خلال دعم الصحافة - وخاصة الصحافة المحلية، وهو أمر حيوى لمساعدة الناس على أن يكونوا مواطنين مطلعين ومشاركين." وذكر أن فيس بوك قد تعهد بمبلغ 300 مليون دولار لمساعدة الناشرين على بناء نماذج للقراء والاشتراك.