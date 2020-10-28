شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خدمة AppSheet الجديدة من جوجل وفيم تستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل مؤخرا عن خدمة جديدة تعرف باسم AppSheet، والتى تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة دون الحاجة لتعلم البرمجة أو كتابة أي شفرات برمجية، حيث تأتى هذه الخدمة لتطوير التطبيقات دون كتابة أي أكواد برمجية ضمن خدمات Google Workspace التي توفرها جوجل للشركات والمؤسسات التجارية.

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خدمة AppSheet:

تصف جوجل هذه الخدمة بأنها تغني المستخدمين عن تعلم البرمجة أو البحث عن مبرمج لإنشاء التطبيقات التي يحتاجونها، حيث يمكن الاعتماد عليها في تطوير تطبيقات قوية، مع التركيز على الاستخدام بدلا من التطوير أو الإصلاح، ويمكن للمستخدمين إنشاء التطبيق الخاص بهم اعتمادا على خدمة مباشرة من خلال جداول بيانات Google Sheets الشبيهة بإكسل من مايكروسوفت.

كما تتكامل خدمة Appsheet مع خدمات Google Workspace الأخرى، بحيث يمكن للمستخدم من خلال الخدمة أو التطبيق إنشاء وقراءة وتحديث وحذف البيانات من جداول Google Sheets، كما يمكنه حفظ والوصول إلى المستندات والصور والملفات المخزنة في Drive مباشرة من تطبيقات AppSheet، بالإضافة إلى الوصول إلى اجتماعات الفيديو من خلال خدمة Meet.