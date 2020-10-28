شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف ناطحة سحاب فى أعماق البحر أعلى من برج إيفل ونصف طول برج خليفة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف فريق علمي من الولايات المتحدة وأستراليا "ناطحة سحاب" بطول شاهق في أعماق البحر بجوار السواحل الأسترالية شكلتها الشعاب المرجانية على مدى عصور، حيث قام الباحثون برسم خريطة للجبل المرجاني المكتشف الشبيه بـ"الشفرة" (تتخذ قمته شكل شفرة حادة) وهو الأول الذي تم اكتشافه منذ حوالي 120 عامًا.



ناطحة السحاب

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ويقع الجبل المرجاني الشاهق والغريب قبالة ساحل كيب يورك ويبلغ ارتفاعه حوالي 1640 قدما (500 متر تقريبا، والذي يفوق برج "إيفل" الفرنسي وبرج "ذا شارد" في بريطانيا، ويبلغ ارتفاعه أكثر من نصف ارتفاع برج خليفة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



مقارنة طول ناطحة السحاب ببرج أيفل وخليفة

واكتشف الفريق العلمي الجبل الهائل أثناء رحلة بحث علمية على إحدى السفن، وقام بإرسال روبوت إلى قاع المياه بهدف اكتشاف الجبل العملاق، وتم تصوير مشاهد رائعة، حيث تشكل الشعب المرجانية عبر العصور هذه الأبراج العملاقة عن طريق تراكم هياكلها المتينة فوق الصخور، والتي تمنحها القدرة على الارتفاع والبقاء في الماء.

في سياق متصل عثر العلماء على مسبح طبيعي بعمق 700 قدم تقريبا، في متنزه كارلسباد كافيرنز الوطني في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، وتظهر به بركة زرقاء "عجيبة"، لا مثيل لها ، في أعماق كهف ويبلغ عرضه قدما واحدة (30 سم) وطوله قدمين (60 سم) ، ويحتوي المسبح الغريب على سائل أخضر اللون يميل إلى الزرقة، محاطا بالصخور البيضاء المتجمدة.