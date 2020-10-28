تكنولوجيا: AMD تطلق كرت الشاشة Radeon RX 6800XT بآداء منافس لكرت RTX 3080 من NVIDIA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة AMD إصدارها الجديد من كرت الشاشة Radeon RX 6800XT الذي ينطلق كأول إصدار من سلسلة RDNA 2 التي تستهدف أجهزة الحاسب بآداء منافس لكرت الشاشة RTX 3080 من NVIDIA، كما تتوفر Radeon RX 6800XT بسعر 649 دولار.

في حدث AMD الذي انطلق اليوم قدمت الشركة كلاً من Radeon RX 6800XT، و كرت الشاشة Radeon RX 5800 الذي يأتي بمستوى تسعير أقل 579 دولار والذي ينطلق للأسواق مع كرت 6800XT في 18 من نوفمبر، إلى جانب كرت الشاشة المميز بالآداء الفائق 5900XT والذي يتوفر في 8 من ديسمبر بسعر 999 دولار.

أكدت شركة AMD في إعلانها اليوم على أن الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة RDNA 2 تنطلق بآداء أفضل لكل واط بنسبة 30% مقارنة بإصدارات العام الماضي.

ومن المتوقع وفقاً لتصريحات AMD أن تقدم البطاقات الجديدة آداء مضاعف في جودة عرض 4K مقارنة بكرت شاشة Radeon 5700 XT، كما يدعم كرت الشاشة RX 6800XT عدد 72 وحدة حوسبة، مع سرعة 2015MHz في الألعاب، وذاكرة 16 جيجا بايت في GDDR6.

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وقد إستطاعت RX 6800XT أن تتخطى آداء RTX 3080 من NVIDIA في الكثير من عناوين الألعاب المميزة بدقة 4K والتي تضمنت لعبة Call of Duty: Modern Warfare، ولعبة Battlefield V، كما إستطاعت كرت الشاشة الجديدة من AMD الوصول إلى هذا المستوى من الآداء مع إستهلاك أقل للطاقة.

وتنطلق إصدارات AMD الجديدة من كرت الشاشة مع “Rage Mode”، وهي ميزة تدعم رفع تردد التشغيل لتحسين الآداء بنقرة واحدة، أيضاً تتكامل كرت الشاشة بشكل أفضل مع سلسلة معالجات Ryzen 5000، التي تحقق الإستفادة من ميزة “Smart Access Memory” لتقدم آداء أفضل في ذاكرة كرت الشاشة.

من جانب أخر تأتي كروت الشاشة RDNA 2 بميزة التتبع السريع للأشعة في الأجهزة، وهي من المميزات التي أشتهرت بها إصدارات NVIDIA من كروت الشاشة RTX، واليوم تؤكد AMD على دعمها في كروت الشاشة RDNA 2.

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