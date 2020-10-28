النسخة الأرقى من الهاتف Xperia 1 II تخضع لإختبارات الأداء إستعدادًا لإطلاقها على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - النسخة المُزودة بـ 12GB من الذاكرة العشوائية من الهاتف Xperia 1 II متاحة بالفعل للشراء في تايوان. الآن رصدنا هذه النسخة بالذات تخضع لإختبارات الأداء على منصة Geekbench حيث قدمت أداءً أفضل نسبيًا مقارنة مع النسخة المُزودة بـ 8GB من الذاكرة العشوائية.

النسخة المُزودة بـ 12GB من الذاكرة العشوائية من الهاتف Xperia 1 II تمكنت من تحقيق 908 نقطة في إختبار النواة الواحدة و3387 نقطة في إختبار النوى المتعددة. وعلى سبيل المقارنة، تمكنت النسخة المُزودة بـ 8GB من الذاكرة العشوائية من تحقيق 895 نقطة في إختبار النواة الواحدة، في حين تمكنت من تحقيق 3225 نقطة في إختبار النوى المتعددة.

كما سبق وأشرنا، فالنسخة المُزودة بـ 12GB من الذاكرة العشوائية من الهاتف Xperia 1 II متاحة الآن بالفعل في تايوان، ولكن من المتوقع أن تشق طريقها إلى المزيد من الأسواق حول العالم إبتداءً من 30 أكتوبر.

للتذكير، الهاتف Sony Xperia 1 II لا يزال يحافظ على لغة التصميم المعتادة في هواتف Xperia بإستثناء أنه حصل هذه المرة على إطار مسطح مصنوع من المعدن. وبالإضافة إلى ذلك، فهو لا يزال يضم مستشعر بصمات الأصابع في زر التشغيل على الجانب، وأربع كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية.

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وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تم تزويد الهاتف Sony Xperia 1 II بمواصفات تقنية راقية تشمل شاشة OLED بحجم 6.5 إنش وبدقة 4K HDR، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن اللاسلكي.

وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة، ولكن قررت شركة Sony هذه المرة إستخدام عدسات Carl Zeiss، ويظهر ذلك جليًا عندما تنظر إلى الكاميرا في الهاتف.

وكما هو الحال مع معظم هواتف Xperia المتاحة في السوق اليوم، فالهاتف Sony Xperia 1 II الجديد يحمل شهادة IP68 مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 التابع لشركة جوجل.