آبل تعمل على تطوير محرك البحث الخاص بها تحسبًا لقطع العلاقات قريبًا مع جوجل

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل دفعت لشركة آبل ما يصل إلى 12 مليار دولار أمريكي لإبقاء Google هو محرك البحث الإفتراضي على المتصفح Safari. هذا مبلغ كبير من المال تجنيه آبل من جوجل وحدها، ولكن يبدو أن آبل تعتقد أنه على المدى الطويل، قد يكون من الأفضل لها إنشاء شيء خاص بها.

هذا وفقا لتقرير جديد صدر اليوم من صحيفة Financial Times والذي يقول أن شركة آبل تتطلع على ما يبدو إلى إنشاء محرك البحث الخاص بها لتقليل إعتمادها على Google ولتصبح أكثر إستقلالية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا تحقيق لمكافحة الإحتكار تواجهه شركة آبل والذي قد يدفع هذه الأخيرة إلى سلوك هذا الإتجاه.

ومع ذلك، نحن لسنا متأكدين مما إذا كان إنشاء محرك البحث الخاص بها وفرضه على المستخدمين سيكون خيارًا أفضل، على غرار الطريقة التي قامت بها مايكروسوفت بتضمين المتصفح Internet Explorer في نظام الويندوز. يشير التقرير إلى أن شركة آبل تستخدم بالفعل أجزاء من محرك البحث الخاص بها في منتجاتها الحالية، مثل ” Today View ” حيث يتم عرض قائمة بالنتائج التي يتم توليدها من قبل شركة آبل نفسها بدلاً من جوجل.

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بعد قولنا هذا، يجب أن نشكك بعض الشيء في هذا التقرير. هذا لأن شركة جوجل تملك سنوات عديدة من البيانات والخبرة التي أدت إلى تعزيز محرك البحث الخاص بها وتحسينه، لذلك ستكون مهمة شاقة ومعقدة جدًا بالنسبة لشركة آبل إذا قررت محاولة القيام بذلك. حتى الشركات المتمرسة مثل مايكروسوفت لم يحالفها الحظ مع محرك البحث Bing. في كلتا الحالتين، تعامل مع الأمر بحذر، ولكن ما رأيك في محرك البحث المحتمل لشركة آبل؟ هل تعتقد أنه سيكون قادرًا على النجاح؟