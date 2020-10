iPhone 12 يضم ربما ميزة مخفية للشحن اللاسلكي العكسي

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت هواتف iPhone من آبل تدعم الشحن اللاسلكي منذ فترة، ولكن مع إطلاق هواتف iPhone 12 الجديدة، قامت شركة آبل بتضمين مكونات إضافية لدعم ميزة الشحن اللاسلكي الجديدة MagSafe. ومع ذلك، إتضح أن خاصية MagSafe في iPhone 12 قد تكون تُخفي ميزة غير مفعلة حتى الآن.

وفقا لتغريدة كتبها Jeremy Horowitz من موقع VentureBeat، فإن وثائق iPhone 12 المودعة لدى هيئة الإتصالات الفدرالية FCC تشير إلى أن هذا الهاتف يضم على الأرجح ميزة الشحن اللاسلكي العكسي.

ميزة الشحن اللاسلكي العكسي ليست جديدة كليًا وقد رأينا ميزات مماثلة في الهواتف الذكية الأخرى. ومع ذلك، فهذه التقنية لا تحظى بشعبية كبيرة لأنها عادة ما تكون بطيئة جدًا بحيث لا تكون مفيدة كثيرًا. ومع ذلك، يقول البعض أن ميزة الشحن اللاسلكي العكسي ليس الغرض منها هو شحن الأجهزة الأخرى التي تتطلب الكثير من الطاقة مثل هاتف ذكي آخر، ولكن ملحقات MagSafe المستقبلية غير المعلن عنها.

يعتقد البعض أن هذا يمكن أن ينطبق على الإصدارات المستقبلية من AirPods، حيث قد يتمكن المستخدمون بالفعل من إستخدام هواتف iPhone الخاصة بهم لشحن سماعات الأذن. تبيع آبل بالفعل علب واقية تدعم الشحن اللاسلكي من أجل سماعات AirPods، لذلك هذه الفكرة تحتمل قدرًا كبيرًا من الصواب.

A new MagSafe feature was hidden in Apple FCC filings: “In addition to being able to be charged by a desktop WPT charger (puck), 2020 iPhone models also support WPT charging function at 360 kHz to charge accessories [including] an external potential apple accessory in future.”