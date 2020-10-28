إطلاق Amazfit GTR 2 و Amazfit GTS 2 على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت العلامة التجارية الفرعية Huami التابعة لشركة Xiaomi عن الساعتين الذكيتين Amazfit GTR 2 و Amazfit GTS 2 في الصين خلال شهر سبتمبر الماضي. اليوم قررت هذه الساعات الذكية أخيرًا الخروج من السوق المحلي والتوسع نحو الأسواق العالمية، وستصل في البداية لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية قبل بلوغ الأسواق الأخرى حول العالم مستقبلاً.

ستكون Amazfit GTR 2 متاحة للشراء باللون الأسود فقط، في حين ستكون Amazfit GTS 2 متاحة باللون الأسود والذهبي والرمادي. وفيما يخص المعلومات المتعلقة بالأسعار وموعد الإطلاق بالضبط، فبإمكانكم إيجادها في الجدول أدناه :

الساعة الذكية السعر موعد الإطلاق في المملكة المتحدة موعد الإطلاق في الولايات المتحدة Amazfit GTR 2 £159 / $179 30 أكتوبر 30 أكتوبر Amazfit GTS 2 £159 / $179 15 نوفمبر 1 نوفمبر

Amazfit GTR 2

تضم Amazfit GTR 2 شاشة AMOLED ملونة بحجم 1.39 بوصة وبدقة 454 × 454 بكسل مغطاة بطبقة زجاجية منحنية الأطراف ومحاطة بإطارات أرق بكثير من تلك التي رأيناها في الجيل الأول من GTR. وهي تدعم الخلفيات الخاصة بحيث توفر لك خيار وضع صورتك المفضلة من معرض الصور في الخلفية.

تضم Amazfit GTR 2 كذلك بطارية أكبر بسعة 471mAh، والتي تقول الشركة أنها توفر ما يصل إلى 14 يومًا من الإستخدام في ظل الاستخدام العادي وما يصل إلى 38 يومًا في وضع الساعة العادي.

يتميز الجيل الثاني من Amazfit GTR بخاصية SomnusCare، والتي تراقب النوم وتصنفه إلى ثلاث أصناف، وهي النوم الخفيف، والنوم العميق، والنوم المضطرب، وذلك من أجل تحليل النوم بشكل أفضل. تدعم الساعة الذكية أيضًا إمكانية التعرف على القيلولة.

بالإضافة إلى ذلك، تضم Amazfit GTR 2 كذلك مستشعر ضربات القلب لمراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة. كما أنها تأتي مع خاصية OxygenBeats، والتي تستخدم مستشعر SpO2 لقياس مستوى الأكسجين في الدم.

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بصرف النظر عن هذه الميزات الصحية، تدعم Amazfit GTR 2 كذلك ما مجموعه 12 وضعًا رياضيًا داخليًا وخارجيًا، مع استخدام الأخير لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج لتتبع المسار.

باستخدام Amazfit GTR 2، يمكنك الرد على المكالمات الهاتفية بفضل الميكروفون المدمج، ولكن يجب ربطها مع الهاتف الذكي نظرًا لعدم وجود وظيفة eSIM. وعلاوة على ذلك، تدعم الساعة الذكية أيضًا المساعد الرقمي Xiao AI، بحيث يمكنك إنجاز المهام باستخدام الأوامر الصوتية.

تحتوي Amazfit GTR 2 كذلك على رقاقة NFC من أجل عمليات الدفع اللاسلكية، ويمكنها تخزين ما يصل إلى 600 أغنية MP3 في ذاكرة التخزين الداخلية، مما يسمح لك بتشغيل الموسيقى على سماعات الأذن اللاسلكية عن طريق البلوتوث دون الحاجة إلى هاتفك الذكي.

Amazfit GTR 2 مقاومة للماء بحيث يمكنها الصمود في عمق يصل إلى 50 مترًا، وهي تأتي في نسختين. الأولى تمتاز بهيكل من الألومنيوم بينما تمتاز النسخة الأخرى بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

Amazfit GTS 2

تتمتع Amazfit GTS 2 بتصميم مشابه لسابقتها وتزن نفس الوزن تقريبًا، لكنها تشترك في معظم مواصفاتها مع Amazfit GTR 2، مما يعني أنك تحصل على مقاومة للماء حتى 50 مترًا، وتتبع النوم، ومراقبة معدل ضربات القلب، وقياس مستوى الأكسجين في الدم ودعم مختلف الأوضاع الرياضية، ونظام تحديد المواقع العالمي، وميكروفون مدمج للتحدث في المكالمات الهاتفية، وتشغيل الموسيقى في وضع عدم الاتصال، و NFC من أجل عمليات الدفع اللاسلكية.

ومع ذلك، هناك إختلاف على مستوى حجم الشاشة وسعة البطارية. تحتوي Amazfit GTS 2 على شاشة AMOLED ملونة بحجم 1.65 بوصة وبدقة 348 × 442 بكسل مع زجاج منحنيالأطراف وطلاء كربوني يشبه الماس لمقاومة الخدوش والتآكل. وتضم هذه الساعة الذكية كذلك بطارية بسعة 246mAh، والتي يُقال أنها توفر ما يصل إلى سبعة أيام من الإستخدام في ظل الإستخدام العادي و20 يومًا في وضع الساعة التقليدية.