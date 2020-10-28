XDA يتعاون مع F(x)tec لإنشاء هاتف ذكي يعمل بنظامي LineageOS و Ubuntu Touch

فاطمة أيت طالب - دبي - كان منتدى XDA Developers موجود منذ فترة طويلة جدًا وثبت أنه أرض خصبة للباحثين على المزيد من قدرات التخصيص، بما في ذلك روم CyanogenMod الشهير. الآن، قرر فريق XDA Devlopers الجلوس في مقعد السائق وصنع هاتف خاص به.

لقد دخل الفريق في شراكة مع شركة F(x)tec للإشراف على الهاتف نفسه ليكون بمقدور الفريق التركيز على البرمجيات. كما يمكنك أن تتوقع، فقد إختار الفريق الإعتماد على LineageOS الذي نشأ من رماد CyanogenMod. ولكن هذا ليس كل شيء، فنظام Ubuntu Touch OS مدعوم أيضًا منذ اليوم الأول في الهاتف.

تمكن الفريق من جعل إتصال HDMI يعمل من خلال منفذ USB Type-C، بحيث يمكنك توصيل الهاتف مع شاشة كبيرة والملحقات الأخرى لتحويل الهاتف إلى حاسوب مُزود بنظام يستند على توزيعة Linux. يُمكن أن يعمل نظام Ubuntu بشكل جيد على شاشة الهاتف الخاص بك وكذلك مع واجهة مستخدم التي تستند على الإيماءات ويمكنه تشغيل تطبيقات الأندرويد داخل AnBox.

الهاتف المدعو F(x)tec Pro1X يستند على الهاتف F(x)tec Pro1. طلب فريق XDA Developers مزيدًا من الذاكرة العشوائية لذلك يأتي الهاتف F(x)tec Pro1-X الجديد مع 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع 256GB من الذاكرة الداخلية. بخلاف ذلك، الجهاز لم يتغير كثيرًا.

في حالة إذا لم تسمع عن الهاتف F(x)tec Pro1 من قبل، فهو يضم لوحة مفاتيح Qwerty فعلية قابلة للسحب من خلف شاشة OLED الرئيسية التي يبلغ حجمها 5.99 إنش ودقتها +FullHD. يبلغ سمك الهاتف عند إغلاقه 14mm، ويزن 243 جرامًا. عندما يتم فتحه، يتم تثبيت الشاشة عند زاوية محددة.

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تجدر الإشارة إلى أن هذا الهاتف يعمل بالمعالج Snapdragon 835 والذي تم إصداره قبل أربع سنوات تقريبًا. هناك أيضًا بطارية بسعة 3200mAh تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0. وعلاوة على ذلك، هذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أساسية واحدة بدقة 12 ميغابكسل وكاميرا واحدة في الأمام بدقة 8 ميغابكسل.

إذا إخترت إستخدام الأندرويد، فسوف تجد الهاتف F(x)tec Pro1-X يأتي مع روم LineageOS 16 الذي يستند على نظام Android 9 Pie، ولكن التحديث إلى LineageOS 17.1 الذي يستند على نظام Android 10 سيكون متاحًا على الفور من أجل التثبيت. الدعم لـ SailFishOS وحتى Windows قيد الإعداد حاليًا. الخصوصية هي الميزة الأكثر أهمية لدى الفريق مهما كان نظام التشغيل الذي تختاره.

قرر فريق XDA Developers إطلاق الهاف F(x)tec Pro1-X من خلال منصة تمويل المشاريع الناشئة IndieGoGo. لا يزال هناك عدد قليل من الأماكن المتاحة والتي تسمح لأصحابها بالحصول على الهاتف مقابل 600 دولار أمريكي. المشروع تلقى نصف التمويل المطلوب حتى هذه اللحظة التي نكتب فيها هذا التقرير.