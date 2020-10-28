سامسونغ تطلق هاتف الجديد Galaxy A02s ببطارية “خيالية”

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شعار شركة سامسونغ
تسعى شركة سامسونغ الكورية الجنوبية ، لبيع أكبر عدد من هواتفها الذكية من خلال إضافة ميزات وخصائص جديدة تختلف عن باقي الشركات .
كشفت قائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC أن هاتف “Samsung Galaxy A02s” يعمل ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.
تستعد شركة “سامسونغ” لإطلاق هاتف ذكي جديد، أطلق عليه اسم Samsung Galaxy A02s.
وتم التعرف على مزاياه من بعض المواقع الرسمية، مثل موقع شهادة Bluetooth SIG وموقع شهادة NBTC، بالإضافة لموقع شهادة FCC، مما يعطينا فكرة عملية عما سيبدو عليه الجهاز من الخلف.
وتشير وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الخاصة إلى سعة البطارية، حيث تم تزويده ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.
وبحسب الموقع فإن الجهاز من الجانب الخلفي، سيكون بوحدة الكاميرا أعلى الزاوية اليسرى، كما سيكون هناك أكثر من جهاز استشعار في الخلف.
وأضاف الموقع بأنه لا يوجد دليل لأي نوع من الشحن السريع في الوثائق. ومع ذلك، فإن طراز المهايئ (IEP-TA200) الذي تم ذكره في وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) له منصة مع الشحن السريع بقوة 15 واط، وهو ما تم مشاهدته في شهادة موقع UL Demko.
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