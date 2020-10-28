تكنولوجيا: Realme تعلن رسمياً عن الإصدار الجديد من هاتف Realme C15 برقاقة كوالكوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme رسمياً اليوم عن الإصدار الجديد من هاتف Realme C15 الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 460 من كوالكوم، على أن يتوفر بسعر 135 دولار.

يتميز الإصدار الجديد من هاتف Realme C15 Qualcomm بنفس المواصفات التي قدمت في الإصدار الرئيسي من الهاتف، حيث يأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش وجودة عرض HD بلس، كما يضم الهاتف أعلى قدرة للبطارية 6000 mAh.

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كما يضم هاتف Realme C15 Qualcomm إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت، ويتوفر الإصدار الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت بسعر 135 دولار، بينما يأتي الإصدار الأعلى بسعر 148 دولار، على أن يتوفر هذا الإصدار على موقع الشركة وجميع متاجر Realme خلال الفترة القادمة.

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