تكنولوجيا: ابل تسجل رقم قياسي في عدد مستخدمي هواتف الأيفون الذي إرتفع إلى مليار مستخدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت شركة ابل أن تحقق رقم قياسي جديد في عدد مستخدمي هواتف الأيفون، الذي إرتفع الآن ليصل إلى مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم.

نشر المحلل Neil Cybart تقرير جديد يؤكد من خلاله على أن عدد مستخدمي هواتف الأيفون إرتفع إلى مليار مستخدم نشط بالفعل خلال الشهر الماضي.

كانت شركة ابل قد إتخذت قرار بالتوقف عن نشر أرقام مبيعات هواتف الأيفون خلال 2018، حيث أرجع الكثيرين قرار ابل خلال هذا الوقت إلى إنخفاض المبيعات، بينما أشار بعض المحللين إلى أن ابل لا ترغب في نشر توقعات خاطئة في سوق الأوراق المالية.

Advertisements

ولقد بدأت ابل في مبيعات iPhone 12 مؤخراً، حيث رصد بعض من مستخدمي هواتف iPhone 12 و iPhone 12 Pro بعض المشاكل في عمر البطارية الذي يأتي بمستوى ضعيف مع تشغيل الألعاب ومقاطع الفيديو على مدار اليوم، حيث لا يمكن للبطارية أن تدعم المستخدم حتى يوم كامل.

وتتميز البطارية في هاتف iPhone 12 و iPhone 12 Pro بقدرة 2815 mAh، وهي سعة أقل من البطارية التي تدعم هاتفي iPhone 11 و iPhone 11 Pro حيث جاء الهاتفين بسعة 3110 mAh، و3046 mAh، إلا أن ابل أشارت في وقت سابق إلى أن آداء البطارية يأتي بكفاءة أعلى في الإصدارات الجديدة، لذا نترقب آداء سلسلة iPhone 12 خلال الفترة القادمة في الأسواق.

المصدر

اعلان





