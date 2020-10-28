تكنولوجيا: تقرير يؤكد على تسجيل سوني ومايكروسوفت مبيعات مرتفعة لأجهزة XBOX SERIES X وPS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على إرتفاع مبيعات أجهزة الألعاب الجديدة XBOX SERIES X وPS5 بشكل ملحوظ في الأسواق العالمية، حيث إستطاعت بعض المنافذ من إنهاء المخزون الخاص بها خلال 24 ساعة فقط.

تشهد الشركات المطورة لمنصات الألعاب إنتعاش واضح في مبيعات أجهزة الألعاب في الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة لفترات الحظر وإنتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى إتجاه الكثيرين لشراء أجهزة الألعاب، ومن جديد تستمر الشركات المطورة لأجهزة الألعاب لجذب قطاع المستخدمين، بشكل خاص مع إنطلاق أجهزة XBOX SERIES X وPS5.

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ولقد كشف التقرير الذي نشر اليوم عن أن أجهزة XBOX SERIES X وPS5 الجديدة قد سجلت إرتفاع في المبيعات في أسواق أمريكا الشمالية، واليابان، إلى جانب بعض الأسواق الأخرى.

يذكر أن التقرير قد أشار أيضاً إلى أن المبيعات المرتفعة لأجهزة الألعاب لا تقتصر على الأجهزة الجديدة XBOX SERIES X وPS5 فقط، حيث كشف تقرير Nintendo المالي الذي أعلن عنه في شهر أغسطس عن تسجيل الشركة صافي ربح أكثر 5 مرات من المتوقع نتيجة للإرتفاع الذي شهدته الشركة في بيع أجهزة الألعاب الخاصة بها.

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