شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق تطبيقات Petal Search وPetal Maps وHUAWEI Docs على منصة خدماتها Huawei Mobile Services والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة هواوي عن تطورات جديدة في منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة خلال حدث إطلاق سلسلة HUAWEI Mate 40 والتي تشمل تطبيقات Petal Search وPetal Maps وHuawei Docs سعياً من الشركة لإثراء تجربة منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة لمستخدمي أجهزة هواوي.

يتوفر تطبيق محرك البحث الرسمي من شركة هواوي، Petal Search في أكثر من 170 دولة ومنطقة ويدعم أكثر من 50 لغة، مما يسمح للمستخدمين بالعثور على المعلومات والخدمات التي يحتاجون إليها بسهولة وعلى الفور.

يوفر تطبيق Petal Search إمكانات بحث عبر أكثر من 20 فئة، بما في ذلك التطبيقات والأخبار ومقاطع الفيديو والصور والتسوق ورحلات الطيران والأنشطة التجارية المحلية. كما أنه يطور ويدمج العديد من الأدوات، مثل الطقس، والآلة الحاسبة، وسعر الصرف، وحتى الاستعلام الورقي لمساعدة المستخدم في الحصول بسهولة على المعلومات المستخدمة يوميًا. ومن خلال التحديث الجديد، أصبحت تجربة البحث الآن أكثر ثراءً. تُقدم نتائج البحث في بطاقات المعلومات، بدلًا من روابط الويب البسيطة، لمساعدة المستخدمين على الحصول على هذه الثروة من المعلومات المفيدة على الفور ببضع اللمسات.

من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لأجهزة هواوي، يتيح تطبيق Petal Search للمستخدمين البحث عن طريق التقاط الصور أو التصاوير من خلال وظيفة البحث المرئي. يتعرف على مجموعة واسعة من الكائنات مثل الأشخاص والحيوانات والمعالم، وسيقدم إمكانات جديدة مثل التعرف على النباتات. أُدمجت أيضًا خاصية البحث الصوتي في التطبيق، حيث تدعم اللغة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية والمزيد. تساعد هذه الخصائص بتطبيق Petal Search على تلبية احتياجات المستخدمين ممن اعتادوا على أسلوب حياة فعال ومتمحور حول الأجهزة المحمولة.

بالإضافة إلى ما سبق، وبالتعاون مع شركاء عالميين ومحليين، يعمل تطبيق Petal Search بقوة على تطوير خدمات البحث في الحياة المحلية، لتزويد المستخدمين بتجربة بحث ثرية قائمة على الموقع الجغرافي وقائمة على السيناريوهات. عندما يبحث المستخدم عن محتوى الحياة المحلية، يوفر تطبيق Petal Search للمستخدمين معلومات محلية عالية الجودة والأكثر شيوعًا، مثل التوصيات الشخصية أو المطاعم القريبة، ومناطق الجذب المحلية التي تستحق الزيارة، وخصومات التسوق.

وفي الوقت نفسه، فإن تطبيق Petal Maps هو أداة ملائمة وجيدة من شركة هواوي لرسم الخرائط والملاحة، حيث يقدم خدمات تحديد المواقع، وعروض الخرائط الافتراضية الغامرة، وعمليات البحث عن الأماكن، والملاحة أثناء القيادة، وقوائم الأماكن المفضلة للمستخدمين في أكثر من 140 دولة ومنطقة. يدعم تطبيق Petal Mapsعرض الخرائط بلغات متعددة، بإشعارات صوتية باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية ولغة الماندرين.

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كما تزود تطبيق Petal Maps أيضًا بوظائف متطورة لنشر تحديثات المرور الفورية في بعض المدن الكبرى، مما يساعد المرتحلين اليوميين على تخطيط مساراتهم بشكل أفضل وإزالة عوامل القلق التي تصاحب السفر. يزيد استخدام التكنولوجيات الرائدة مثل نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية المتميز (Super GNSS) وخوارزميات التعرف على الصور، كما يزيد تطبيق Petal Maps (خرائط بيتال) من الدقة ويوفر للمستخدمين الطرق الأكثر كفاءة والأقل ازدحامًا.

بفضل خاصية التحكم بالإيماءات المتوفرة في سلسة أجهزة سلسلة HUAWEI Mate 40، يمكن للسائقين التبديل بين عرض الملاحة والاستعراض العام للخريطة ببساطة عن طريق استخدام خاصية "التحريك الهوائي" حيث تتحرك راحة أيديهم اتجاه الشاشة. تعزز هذه التفاعلات الذكية من سهولة السفر بشكل كبير، بالإضافة إلى تسهيل تجربة القيادة الآمنة.

يدعم HUAWEI Docs ، المتوفر في أكثر من 100 دولة ومنطقة، عرض المستندات وتحريرها عبر أكثر من 50 تنسيقًا بما في ذلك صيغة (PDF) ومايكروسوفت (PowerPoint) وصيغة (DOC). ومن خلال تمكين المزامنة الفورية من خلال إمكانات عمل السحابة، يتيح HUAWEI Docs، للمستخدمين العمل بسلاسة على نفس المستند من أجهزة مختلفة تم تسجيل دخولها على نفس حساب هواوي (HUAWEI ID)، مما يعزز تجربةSmart Office .

يتيح تحديث تطبيق Find Device للمستخدمين تحديد موقع أجهزة هواوي الخاصة بهم مثل الهواتف الذكية والساعات وسماعات الأذن والنظارات. يمكن للمستخدمين إما تشغيل نغمة رنين عن بُعد للمساعدة في تحديد موقع الأجهزة، أو اختيار قفل ومسح معلومات الأجهزة، من أجل حماية خصوصية المستخدم.

قدم تطبيق سمات هواوي (HUAWEI Themes) مجموعة سمات حصرية لتمكين إضفاء الطابع الشخصي بشكل أعمق للجهاز. تتضمن الدفعة الأولى من المجموعات سمات لفنانين مشهورين، والأدب الكلاسيكي، وسلسلة البراعة (Ingenuity Series) التي اختارتها هواوي.





يحافظ نظام خدمات هواوي للأجهزة المحمولة البيئي المدعوم من قِبل مليوني مطور عالميين على نموه السريع. وباعتباره واحد من أفضل 3 أسواق للتطبيقات عالميًا، يواصل متجر التطبيقات (HUAWEI AppGallery) في الجمع بين التطبيقات العالمية والمحلية الشهيرة لأكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا. كما يحقق تطبيق “HUAWEI Quick App” أيضًا زيادة بنسبة 260% على أساس سنوي في عدد المستخدمين النشطين شهريًا نظرًا لتجربة النقر للاستخدام والتثبيت المجاني.

للمزيد من المعلومات عن تطبيق Petal Search (بحث بيتال)، يرجى زيارة: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/search/

للمزيد من المعلومات عن تطبيق Petal Maps (خرائط بيتال)، يرجى زيارة: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/petalmaps/