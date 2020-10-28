هيونداي تكشف عن سيارة “قادرة على المشي‎”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ 16 دقيقة

مفهوم جديد للسيارات الثورية كشفت عنه شركة ”هيونداي“ الكورية الجنوبية، بعرضها تصميما لسيارة رباعية الدفع تتحول إلى مركبة مزودة بأربع أرجل تجعلها قادرة على المشي، وهي مصممة لاجتياز التضاريس الوعرة.

ومنحت ”هيونداي“ اسم (Elevate UMV) لسيارتها الجديدة، التي تأتي في إطار ما يعرف بمفهوم ”مركبة التنقل المطلق“، والذي ظهر للمرة الأولى في معرض (CES 2019)، وهو موجود الآن كأنموذج أولي بقياس 5:1.

ويعدّ مشروع (Elevate) بمنزلة البداية لما يمكن أن يكون فئة كاملة من المركبات التي لديها القدرة على التحول إلى نوع مختلف من الحركة والتنقل، بحسب الفريق المصنع.

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وتحتوي السيارة على 4 عجلات وتعمل كالمعتاد في ظل ظروف القيادة العادية، وعندما تحتاج إلى الوصول إلى مناطق لا تستطيع السيارات العادية الوصول إليها، فإن أرجلها القابلة للتمدد ترفعها وتدور عجلاتها بمقدار 90 درجة لتصبح أقداما، ثم تسمح الأرجل المفصلية للسيارة بالسير إلى الأمام.

ويستمد مشروع (Elevate UMV) أفكاره من ألعاب المتحولين (Transformer) في الثمانينيات، وهو تعاون مع شركة برمجيات التصميم (Autodesk) فيما يتعلق بالتصميم التوليدي.

وتسعى (Autodesk) إلى تبسيط عملية تطوير أفكار التصميم وتسريعها باستخدام أجهزة الحاسب؛ لتوليد إمكانيات تصميم أكبر ببضع مرات مما يمكن للإنسان القيام به أثناء حساب القوة والوزن والتكلفة، وتعقيد التصنيع والاستدامة، بحسب “ارم نيوز”.