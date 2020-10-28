هذا هو موعد اصطدام الكويكب أبوفيس بالأرض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ 38 دقيقة

يمكن أن يحدث تصادم محتمل في عام 2068.

أبوفيس، كويكب قريب من الأرض اكتشف عام 2004، يبلغ قطره 370 متر (1210 قدم).، مكون من الحديد ويزن 20 مليون طن، ويتبع مساراً قريباً من مسار الأرض الذي يلتقي به مرتين في دورته التي يعبرها بسرعة 5 كلم/الثانية.

أجرى عالم الفلك من معهد علم الفلك بجامعة هاواي، ديف ثولين، دراسة لمسار طيران الكويكب أبوفيس الكبير.

في رأيه، سيمر الجسم الفضائي الكبير في المستقبل قريبًا جدًا من الأرض. وأكد أن أبوفيس يكتسب سرعة أكبر بسبب الإشعاع الحراري غير المتجانس – ما يسمى بتأثير ياركوفسكي.

تم إبلاغ الجمعية الفلكية الأمريكية عن نتائج الدراسة.

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وفقًا لتوقعات الفلكيين، يمكن أن يحدث تصادم محتمل في عام 2068. في السابق، لم يكن علماء الفلك على دراية بتأثير ياركوفسكي على الكويكب ونفوا احتمال حدوث تصادم.

كان يعتقد أنه في 13 أبريل 2029، يمكن رؤية الكويكب في السماء بالعين المجردة، حسب موقع Astronews.

تمت الدراسة باستخدام تلسكوب سوبارو. وفقًا للعلماء، ينتقل أبوفيس من مداره الجاذبي بمقدار 170 مترًا سنويًا، مما يزيد من احتمالية الاصطدام بكوكبنا.

إذا ما اصطدم أبوفيس بالأرض، فإن سرعته عند الاصطدام ستبلغ 12 كلم/الثانية ويقدر الفلكيون الطاقة المنبعثة بحالة الاصطدام بحوالى مليون ونصف طن من الـ”تي أن تي”. هذه الحادثة تتكرر بمعدل مرة كل 25 ألف عام، وستترك حفرة بقطر 5 كلم، مطلقة قوة تفجيرية تفوق بمئة ألف مرة قوة تفجير هيروشيما.

أما إذا ما اصطدم بالماء، فان النيزك سيولد تسونامي بعلو 17 متراً وبسرعة 100 كلم/الساعة، واصطدامه باليابسة سيؤدي حتماً إلى دمار على قطر مئات الكيلومترات وملايين القتلى. عدا عن حطامه الذي سيتطاير إلى الطبقات العليا للغلاف الجوي بعد الاصطدام، والذي سيسبب شتاءً عالمياً طويلاً قد يدوم لمدة 3 سنوات بسبب حجب الحطام لضوء الشمس.