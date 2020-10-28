بالفيديو: دراجة كهربائية من هارلي ديفيدسون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - كشفت شركة هارلي ديفيدسون عن دراجة كهربائية جديدة (Serial 1)، اعلنت انها ستطرح للبيع في شهر آذار 2021.

وفصلت الشركة المصنعة للدراجات النارية قسم الدراجات الكهربائية ليصبح شركة منفصلة تسمى (Serial 1 Cycle).

ويشير اسم (Serial 1) إلى (Serial Number One)، وهو الاسم المستعار لأقدم دراجة نارية معروفة من هارلي ديفيدسون تم بناؤها في عام 1903.

ويهدف تصميم الدراجة الكهربائية، بإطاراتها البيضاء وسرجها الجلدي ومقابضها اليدوية وإطارها الأسود، إلى التمسك بالعودة إلى النموذج الأولي.

ولم تقدم هارلي ديفيدسون أي مواصفات، لذلك يمكن التكهن بمستويات الطاقة وحجم البطارية والمدى والسعر.

واستنادًا إلى الصور، فإن (Serial 1) تأتي بمحرك متوسط ​​الدفع، ونظام دفع بالحزام، وبطارية مدمجة في الإطار، ومصباح أمامي ومصابيح خلفية مدمجة في الإطار، ومكابح قرصية هيدروليكية.

وارتفعت مبيعات الدراجات الكهربائية في الولايات المتحدة منذ بداية جائحة كورونا، وذلك بالرغم من أن معظم الدراجات الكهربائية مستوردة من الخارج.

واستوردت الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 270 ألف دراجة كهربائية، ومن المتوقع هذا العام أن يصل الرقم الإجمالي إلى 600000، وذلك وفقًا للبيانات من جمعية المركبات الكهربائية الخفيفة.

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وقال آرون فرانك (Aaron Frank)، مدير العلامة التجارية لشركة (Serial 1 Cycle) في بيان: غيرت هارلي ديفيدسون طريقة انتقال العالم مع إطلاق دراجتها النارية الأولى في عام 1903.

وأضاف: نأمل أن نحدث تغييرًا جديدًا بالنسبة لراكبي الدراجات بشأن طريقة الانتقال باستخدام الدراجة الكهربائية (Serial 1).

وتعرض الشركة في الوقت الحالي أول نموذج أولي لها، الذي تصفه العلامة التجارية بأنه بمثابة تمرين للتصميم، وليس بالضرورة إنتاجه بالجملة.

وتوشك الشركة على دخول سوق مزدحم للغاية حيث تتنافس كذلك الشركات المصنعة للدراجات الضخمة، مثل: (Specialized) و (Trek) و (Giant)، مع شركات الدراجات الكهربائية السريعة النمو، مثل: (Rad Power Bikes) و (Pedego) و (X-Treme Electric Bikes).

كما أنها لن تكون أول علامة تجارية للدراجات النارية تقوم بهذا التحول، حيث كشفت (Triumph) عن نموذجها الأولي، (Trekker GT)، في وقت سابق من هذا العام، فيما أطلقت دوكاتي (Ducati) دراجتها الكهربائية الأولى في العام الماضي.

وتشارك العلامات التجارية للسيارات أيضًا، حيث تصنع بي إم دبليو دراجات كهربائية ودراجات نارية، وتصنع أودي دراجات جبلية كهربائية، وكشفت مرسيدس عن سكوتر كهربائي، وكشفت جيب حديثًا عن دراجة جبلية كهربائية.