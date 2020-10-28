تكنولوجيا: رصد هاتف Xperia 1 II بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت في قوائم Geekbench

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني لإطلاق هاتف Xperia 1 II للأسواق العالمية قريباً، حيث رصد الهاتف بالفعل في قوائم Geekbench مؤخراً بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.
قدمت شركة سوني هاتف Xperia 1 II للأسواق بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما جاء الهاتف في سوق تايوان بنموذج خاص مميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت، واليوم تستعد سوني لإطلاق الهاتف في مجموعة من الأسواق العالمية.
وتكشف التسريبات التي رصدت في قوائم Geekbench عن تسجيل هاتف Xperia 1 II مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام آداء أفضل نسبياً في الإختبارات، مقارنة بالنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.
ولقد سجل هاتف Xperia 1 II عدد 908 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، بينما سجل 3387 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، كما سجل النموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام عدد 895 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و3225 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.
يذكر أن التسريبات تشير إلى أن سوني تستعد لإطلاق هاتف Xperia 1 II بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في مجموعة من الأسواق العالمية بدءاً من 30 من أكتوبر.
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