تكنولوجيا: Oppo تستعد لإطلاق هاتف جديد برقاقة معالج Snapdragon 870

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة جاءت عبر Digital Chat Station عن تطوير شركة Oppo إصدار جديد من هواتفها الذكية يأتي برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 870.

تستعد شركة كوالكوم لإطلاق رقاقة معالج Snapdragon 875 في بداية شهر ديسمبر المقبل، كما تشير التوقعات إلى أن الشركة ستقدم إصدار أخر بتكلفة أقل بنفس مستوى الآداء تقريباً مع غياب بعض المميزات المقدمة في رقاقة Snapdragon 875.

ولقد أشارت التسريبات الجديدة التي جاءت عبر Digital Chat Station إلى أن Oppo ستقدم إصدار جديد من هواتفها الذكية برقاقة معالج Snapdragon 870، والتي تأتي بسرعة 3.2 GHz.

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كما أشار مصدر التسريبات إلى أن الرقاقة تأتي بآداء أفضل من رقاقة Snapdragon 865 الحالية، إلا أنها أقل في الآداء من رقاقة Snapdragon 875 المرتقبة.

يذكر أن التسريبات التي نشرت اليوم لم تقدم الكثير من التفاصيل حول هاتف Oppo المرتقب، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار سيتم الكشف عنه بالتزامن مع إطلاق معالجات كوالكوم الجديدة رسمياً.

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