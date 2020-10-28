فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة آبل عن iPhone 12، كشفت الشركة أن الهاتف يأتي مع تصميم جديد تمامًا. هذا التصميم الجديد يتميز بإطار مسطح يذكرنا بتصميم iPhone 4 و iPhone 5. إنه تغيير مرحب به، ولكن هل يمكن أن يكون ضارًا للمستخدمين؟ ربما لا، وربما نعم في حالة إذا تم تصديق الإدعاءات التي تم تداولها مؤخرًا على شبكة الإنترنت.
ووفقا لتقرير جديد من موقع MyDrivers، فيبدو أن بعض الأشخاص في الصين إنتقلوا إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لمشاركة تجربتهم السلبية مع iPhone 12 الجديد حيث يقولون أن حواف الهاتف حادة للغاية لدرجة أنها تسببت في جرح بعض المستخدمين أثناء حملهم للجهاز.
يدعي بعض هؤلاء المستخدمين أيضًا أنه نظرًا لوجود إطار مسطح في الهاتف، فهذا يجعل تجربة حمله غير مريحة مقارنة مع التصاميم السابقة. هذه إدعاءات غريبة إلى حد ما لأننا على يقين من أن شركة آبل كانت ستُجري التحقيقات الضرورية للتأكد من أن الهاتف مريح للحمل وأنه تم تقليم الحواف لتجنب أذية المستخدمين.
أحد الإحتمالات، وتلك مجرد تكهنات، هو أنه ربما هناك وحدات مُعابة لم يتم إكتشافها بطريقة ما أثناء عملية مراقبة الجودة، وبالتالي تم شحنها مع حواف ربما كانت حادة بعض الشيء. هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن مثل هذه المشكلة ولم تتطرق إليها أي من المراجعات التي صادفناها حتى الآن، لذا يُرجى التعامل مع هذه التقارير بأقل قدر من الجدية حاليًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعض المستخدمين يدعون أن حواف iPhone 12 حادة جدًا لدرجة أنها جرحت أيديهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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