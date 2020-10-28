MagSafe يشحن بالسرعة الكاملة في حالة إذا تم ربطه مع شاحن Apple 20W Charger فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك الكثير من الإلتباس حول الشاحن MagSafe الجديد من آبل. تقول شركة آبل أن هذا الشاحن يسمح للمستخدمين بشحن هواتف iPhone 12 الخاصة بهم بسرعة تصل إلى 15W، أي ضعف سرعة الشحن مقارنة بالشحن اللاسلكي العادي على هواتف iPhone الحالية. ومع ذلك، فقد وجدت الإختبارات الحديثة أن إستخدامه مع الطرازات القديمة من iPhone يؤدي إلى شحن البطارية بسرعة منخفضة للغاية تبلغ 2W.

ومع ذلك، إتضح أنك قد تحتاج إلى شراء ملحقات إضافية للسماح للشاحن MagSafe بشحن iPhone الخاص بك بالسرعة القصوى. ووفقًا لليوتيوبر Aaron Zollo من قناة Zollotech، فقد أجرى بعض الإختبارات وإكتشف أنه إذا كنت تريد أن يشحن MagSafe الخاص بك بقوة 15W كما أعلنت آبل، فسوف تحتاج إلى شراء شاحن 20W، وهو شاحن تبيعه شركة آبل بشكل منفصل.

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توقفت شركة آبل عن تضمين الشاحن في علب هواتف iPhone الخاصة بها بدعوى أنها تقوم بذلك من أجل حماية البيئة، ولكن يبدو أنه إذا كنت تريد حقًا الإستفادة من القدرات الكاملة للشاحن MagSafe، فسوف يتعين عليك دفع 19 دولارًا إضافية لشراء شاحن 20W. والأكثر من ذلك هو أن MagSafe يعمل فقط مع شاحن 20W الذي تصنعه شركة آبل.

إختبر Aaron Zollo الشاحن MagSafe مع شواحن آبل الأخرى، بما في ذلك شاحن 96W الذي يأتي مع MacBook Pro ووجد أنه يُخرج 10W فقط من الطاقة مع MagSafe. لقد تم إختبار MagSafe أيضًا مع شواحن تابعة لشركات أخرى مثل شاحن 65W التابع لشركة Aukey والذي تمكن من إخراج 8W إلى 9W فقط من الطاقة من MagSafe. من المحتمل أن تكون هذه ميزة أمنية لمنع إرتفاع درجة الحرارة أو حدوث تلف، ولكن يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء وأيضًا شيء يجب التفكير فيه إذا كنت تفكر في شراء شاحن MagSafe اللاسلكي.