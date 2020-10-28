هكذا تحتال على هاتفك لحذف رسائل واتساب القديمة

ويشرح الخبير الطريقة لذلك قائلا: "أولا، تحتاج إلى ضبط وضع الطائرة على هاتفك الذكي حتى لا يتلقى الجهاز رسائل جديدة، ثم يجب عليك تعيين التاريخ والوقت الأقرب للوقت الذي تم إرسال الرسالة فيه (يجب ألا يزيد الفرق عن 68 دقيقة محددة)، بعد ذلك يمكنك حذف الرسالة في برنامج المراسلة وإعادة الإعدادات والتاريخ الحالي".وقال الخبير بافيل مياسويدوف، يمكن قراءة الرسالة المحذوفة بطريقتين. الأولى عن طريق استخدام تطبيقات متاحة بكثرة على شبكة الإنترنيت وهي مخصصة لقراءة الرسائل التي تم حذفها بعد إرسالها، ولكن هناك "خطر" أن تكون جميع مراسلاتك متاحة للمهاجمين. الطريقة الثانية هي استخدام وظيفة المزامنة، وهي متوفرة فقط في نظام Android".

وأضاف الخبير، "إذا كان هاتفك يحتفظ بنسخة احتياطية ولم يكن لديه المساحة التخزينية لحفظ المراسلات الجديدة، فقد يعرض الرسائل المحذوفة، عليك "التصرف بحذر" ، لأن الرسائل التي حذفتها بنفسك ستظهر على الجهاز".



ولكن إذا أخطأت وحذفت الرسالة من جهازك فقط، فلن يتمكن الجميع من محوها، وخلص الخبير إلى أنه في هذه الحالة، سيتم فقد التحكم في الرسائل، ولن تساعد إلا البرامج الخاصة التي يجب تثبيتها بشكل منفصل.