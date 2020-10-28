شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتخذ خطوات جديدة لإنهاء متصفح إنترنت إكسبلورر.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتخذ شركة مايكروسوفت خطوات إضافية لإنهاء متصفح إنترنت إكسبلورر (IE) القديم لصالح متصفح إيدج (Edge) الجديد المستند إلى (Chromium)، وتوصى الشركة المستخدمين منذ سنوات بالتخلى عن (IE)، ومع ذلك لا يزال لدى المتصفح ما يقرب من 5 فى المئة من حصة السوق فى استخدام المتصفح.

وتتخذ مايكروسوفت قريبًا إجراءات أكثرنشاطًا لإبعاد الأشخاص عن متصفح(IE)، ويرفض المتصفح الآن الوصول إلى مواقع ويب معينة، ويجرى فتح الموقع المطلوب تلقائيًا فى إيدج اعتبارًا من الشهر المقبل.

ويُعد هذا السلوك الإجبارى جزءًا من خطط إهمال متصفح إنترنت إكسبلورر، وتطرح مايكروسوفت الميزة تدريجيًا لأغراض الاختبار لبعض مستخدمى ويندوز منذ الإصدار 84 لمتصفح إيدج.

وتخطط الشركة لتمكين الإجراء لجميع مستخدمى متصفح (IE) مع الإصدار 87 من متصفح إيدج، المقرر إصداره فى الشهر المقبل.

وتم تمكين هذا السلوك بالنسبة 1156 موقعًا فقط، ويوجد فى قلب هذه الميزة الجديدة ملف (DLL) جديد كانت مايكروسوفت تضيفه داخل عمليات تثبيت إيدج خلال الصيف.

ويعتبر ملف (DLL) الجديد، المسمى (ie_to_edge_bho.dll)، بمثابة كائن مساعد للمتصفح (BHO) وإذا تم تخزين ملف (BHO) داخل مجلد إيدج، فإنه يتم تحميل (BHO) عبر مفتاح التسجيل داخل متصفح إنترنت إكسبلورر فى كل مرة يشغل فيها المستخدم متصفح (IE).

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ويعمل ملف (BHO) على مراقبة مواقع الويب التى يحاول المستخدم الوصول إليها، بغض النظر عن كون الانتقال يتم من خلال النقرفوق ارتباط أو عن طريق كتابة عنوان الموقع فى شريط العناوين.

وفى كل مرة يحدث ذلك، يتحقق ملف (BHO) من أجل معرفة هل عنوان الموقع الخاص بالمستخدم موجود فى قائمة المواقع المعروفة بعدم توافقها مع إنترنت إكسبلورر.

وتشمل الأسماء الموجودة فى القائمة أمثال يوتيوب وإنستاجرام وتويتر وياهو وفيسبوك وغوغل، على سبيل المثال لا الحصر.

ويعرض المتصفح عند محاولة الوصول إلى موقع غير متوافق رسالة نصها: هذا الموقع لا يعمل مع إنترنت إكسبلورر، مع الطلب من المستخدمين نقل إعدادات متصفح (IE) والبيانات وملفات تعريف الارتباط إلى متصفح إيدج.

وبالإضافة إلى عمليات إعادة التوجيه، تخطط مايكروسوفت أيضًا لتعطيل دعم متصفح (IE) فى مختلف الخدمات التى تقدمها عملاقة البرمجيات.

وحذرت الشركة المستخدمين من أن المتصفح لن يستطيع تسجيل الدخول إلى الحسابات من مايكروسوفت اعتبارًا من 13 نوفمبر.