شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء روس "يسخرون"من إعلان ناسا بشأن اكتشاف الماء على القمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير مختبر التحليل الطيفى لأشعة جاما الفضائية، أن المعلومات بشأن وجود الماء على الجانب المضيء للقمر معروفة للعلماء الروس منذ عام 2010 ولكن ناسا لم تصدقها، وأشارميتروفانوف، فى حديث لوكالة نوفوستى الروسية للأنباء، إلى أن ناسا نسبت هذا الاكتشاف، إلى برنامج القمرالأمريكى "أرتميس"، وقال: "بالطبع الخبر المنشورلا يشير حتى بكلمة واحدة إلى أننا نشرنا فى وقت سابق، حقيقة احتمال وجود الماء حتى فى الأماكن التى تضيئها الشمس".

وأضاف، اكتشف وجود الماء على الجانب المضيء للقمر فى عام 2009 بواسطة جهاز LEND الروسى، لذلك فإن الإعلان عن اكتشافه ليس "جديدا".

ويذكرأن جهاز LEND تم صنعه بالتعاون مع الولايات المتحدة وثبت على القمر الصناعى LRO الأمريكي.

ويضيف ميتروفانوف: "كانت الفكرة الأمريكية الأساسية تكمن فى وجود الماء فى الأماكن المظلمة فى الحفر الموجودة على قطبى القمر. ولكن عندما بدأنا فى اختبار جهاز LEND المثبت على القمر الأمريكى LRO، لاحظنا علامات تشير إلى وجود الماء ليس فقط فى هذه الحفر، بل وفى الأماكن المضاءة دائما". واستكمل موضحا، وقد نشر العلماء الروس حينها مقالا حول هذه المسالة فى مجلة Science.

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ويشير الخبير الروسى، إلى أن معظم الخبراء الأمريكيين، يصرون على فكرة وجود الماء فقط فى الحفر المظلمة على قطبى القمر. ولكن "فى المقال الجديد حققوا "اكتشافا أمريكيا عظيما" لأنهم اكتشفوا وجود الماء على سطح القمر المضاء.

وأضاف، وفقا للبيانات الروسية، يمكن أن يوجد الماء تحت طبقة رقيقة من سطح القمر. وقال ساخرا من إعلان ناسا إنه "نجاح عظيم آخر يحققه العلماء الأمريكيون. أهنئهم".