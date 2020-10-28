تكنولوجيا: تسريبات تستعرض بعض من مواصفات أول أجهزة iMac بمعالج ARM

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات بعض من مواصفات أول أجهزة iMac المميزة بمعالج ابل الذي يرتكز على عملية تصنيع ARM، والذي ينطلق رسمياً في 2021.

تستعد شركة ابل لإطلاق جيل جديد من أجهزة الحاسب المكتبي Mac خلال العام المقبل، والتي تأتي بمعالجات مخصصة صممت من ابل، ومن المقرر أن يتم تشغيل أجهزة iMac التي تنطلق في النصف الأول من العام المقبل برقاقة معالج A14T، مع كرت شاشة جديد من ابل،

كانت شركة ابل قد أعلنت عن خططها للتحول من معالجات إنتل إلى إستخدام معالجات صممت من الشركة وترتكز على معمارية ARM خلال شهر يونيو الماضي.

Advertisements

ولقد نشر موقع MacRumors تقرير جديد يرتكز على تفاصيل جاءت في صحيفة ” The China Times” الصينية، والذي أكد على أن رقاقة A14T ستكون أول الرقاقات المستخدمة في أجهزة iMac، والتي تعرف الآن برمز “Mt. Jade”، إلى جانب كرت الشركة المخصص الذي يعرف الآن برمز “Lifuka”.

وترتكز هذه الشرائح على عملية تصنيع TSMC بدقة 5 نانومتر، والتي تدعم الجهزة بآداء أكثر كفاءة وإستهلاك أفضل للطاقة، لتأتي الأجهزة بالمستوى الإحترافي المتوقع من إصدارات ابل.

كما يؤكد التقرير على أن إستخدام ابل للمعالجات الخاصة بها سيدعم الشركة في التحكم بشكل أفضل في تصميم الإصدارات الجديدة، مع دعم أفضل لتطبيقات الآيباد والأيفون على أجهزة iMac.

وتشير التسريبات إلى أن ابل ستقدم الإصدار الجديد من iMac بمعالجات الشركة بحجم 27 إنش، أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار في حدث يعقد في 17 من نوفمبر، حيث تقدم ابل أيضاً أول جهاز MacBook Pro بمعالج Apple Silicon على أن يتم إصدار هذا الجهاز في نهاية هذا العام.

اعلان





