شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snapchat يعيد شخصية "الهوت دوج الراقص" ليوم الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى Snapchat إحدى أكثر الشخصيات المحبوبة، وهي الهوت دوج الراقص، لتشجيع المستخدمين على وضع خطة للتصويت، لم يتبق سوى ما يزيد قليلاً عن أسبوع على يوم الانتخابات الأمريكية، وظهرت هذه الشخصية لأول مرة في فترة Vote Early Day، لكنه اختفى بعد انتهاء هذا الحدث.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإنه من المقرر أن تعود الشخصية ليوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر، مرتدية زيًا على طراز العم سام يحيط لافتة تدعو المستخدمين للعثور على موقع الاقتراع.

إذا ضغط المستخدم على العلامة، فسيتم ربطه بأداة Snap قبل التصويت التي تساعد المستخدمين في العثور على مواقع الاقتراع الخاصة بهم والتعرف على المشكلات والمرشحين في بطاقات الاقتراع.

كما تعمل Snap أيضًا على إحياء مرشح الملصقات "لقد قمت بالتصويت"، والذي يرتبط بأداة خطة التصويت الخاصة بالتطبيق.

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وكان طرح Snapchat في سبتمبر مجموعة من أدوات التصويت للمستخدمين، بما في ذلك ميزة تسمح للأشخاص بالتسجيل للتصويت مباشرة في تطبيق المراسلة الشهير.

كما تقول Snapchat، إنها ساعدت أكثر من 1.24 مليون مستخدم في تسجيل الناخبين، مقارنة بـ 2.5 مليون مستخدم على فيس بوك، مضيفة أنها تصل إلى من تتراوح أعمارهم بين 13 و 24 عامًا أكثر من فيس بوك وانستجرام وماسنجر مجتمعين.

وقالت الشركة إن من بين مستخدمي سناب شات البالغ عددهم 100 مليون مستخدم، هناك 80% في سن التصويت.

وتخطط Snapchat بعيدًا عن أدوات التصويت، لمواصلة تقديم أخبار التصويت على صفحة Discover الخاصة بها حتى الانتخابات وخلال الانتخابات.

سيضم قسم أخبار "حدث الآن" في Snap تحديثات الأخبار المستمرة من الشركاء بما في ذلك رويترز وغيرها من المصادر الموثوقة.