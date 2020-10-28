شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية إنشاء فيديوهاتك الخاصة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من مستخدمى يوتيوب الجدد، وتريد أن تنشئ قناة على المنصة، ولديك بعض الأفكار الجيدة للبدء، بالإضافة إلى جمهور متفاعل، فما عليك الآن إلا العمل والبدء في الإنتاج، ونرصد لك هنا بعض النصائح حول كيفية أن تصبح منتجا لمحتوى جيد من التصوير والإضاءة والصوت وغيرها من الأمور، وذلك وفقا لما ذكره موقع "accusonus".





ابدأ بجهاز تسجيل الفيديو الخاص بك

لا تحتاج بالضرورة إلى كاميرا، فمجرد جهاز يصور بجودة عالية، حيث يمكنك الحصول على الميزانية والمعدات الأعلى دقة، ولكن الحقيقة هي أنه لا يهم حقًا إلا أن تكون الصورة واضحة مع محتوى جيد، فتأتي الهواتف الذكية اليوم مزودة بكاميرات مدمجة ممتازة ستؤدي المهمة.

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على عكس الفيديو، يجب أن يكون صوتك جيدًا كما يجب وأكثر دقة، وبصفتك أحد مستخدمي يوتيوب، يجب أن يكون اهتمامك الوحيد هو توصيل رسالتك إلى جمهورك، وكيف يمكن فعل ذلك بدون صوت واضح؟ يمكنك استخدام الميكرفونات أو قد تستخدم هاتفك الذكي، وتأكد من تصوير مقاطع الفيديو الخاصة بك في غرفة دون تردد أو صدى كبير، وانتبه إلى مستويات إدخال الصوت، واستخدم تطبيق تحرير الصوت على الهاتف المحمول الذي سيجعلك تبدو أفضل بعشر مرات.

الصوت مهم جدا لعرض المحتوى

الإضاءة سر ظهورك بشكل أفضل

يؤثر مدى ضبط الإضاءة في الفيديو بشكل كبير، فإن الإضاءة الجيدة تجعل بشرتك تبدو أكثر نعومة أو أرضية منزلك أكثر لمعانًا، وتحول مقطع فيديو أساسي إلى منتج نهائي احترافى.