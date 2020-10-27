ميزة جديدة من “تويتر”… لافتات تحذيرية من المعلومات المزيفة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2020 4:59 مساءً

لمكافحة المعلومات المزيفة أصدرت شركة ”تويتر“ ميزة جديدة، حيث ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ان شركة تويتر وضعت لافتة تحذيرية في الجزء العلوي من تغريدات المستخدمين تفضح المحتوى الكاذب، وتوفر للمستخدمين ”المعلومات الصحيحة“.

ونقلت الصحيفة، مساء أمس الإثنين، عن الشركة قولها: إنه ”مع تصويت المزيد من الأشخاص عن طريق البريد وتأخر النتائج المحتمل، بدءًا من اليوم، سنعرض للمستخدمين لافتات على الصفحة الرئيسة لمساعدتهم على البقاء على اطلاع على مثل هذه الموضوعات الهامة“.

كما تحذر لافتات ”تويتر“ من نتائج البحث المتعلقة بالانتخابات والتي تحث المستخدمين على توخي الحذر بشأن ”الادعاءات غير المؤكدة“ حول المرشحين؛ لأن الإعلان قد يتأخر.

وتأتي هذه الميزة الجديدة في أعقاب تصريح الرئيس دونالد ترامب، في عطلة نهاية الأسبوع، عندما حذر من أن التصويت بالبريد قد يقع ضحية التزوير ويكلفه الانتخابات، مشيرًا إلى أنه لا يمكن ضمان تأمين البريد.

ووضع كل من تويتر وفيسبوك لافتات تحذيرية تشير إلى كذب ادعاءات ترامب المتعلقة بخطورة التصويت بالبريد.

وتعتبر هذه مجرد واحدة من العديد من الأدوات التي طرحها ”تويتر“ هذا العام استعدادًا لانتخابات عام 2020، والتي يقول إنها ”لا تشبه أي انتخابات سابقة في تاريخ الولايات المتحدة“، بحسب “ارم نيوز”.