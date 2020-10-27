تكنولوجيا: جوجل تطلق تحديث تطبيق YOUTUBE بمجموعة جديدة من المميزات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق اليوتيوب على منصة الأندوريد مؤخراً، حيث قدمت من خلال هذا التحديث بعض المميزات التي تشمل تصميم جديد لواجهة التطبيق، واليوم ينطلق تحديث أخر بمجموعة أكبر من المميزات.

يأتي التحديث الجديد اليوم بتغييرات هامة في واجهة التطبيق، حيث انتقلت أحد مميزات تطبيق المتصفح والتي تعرف ب“Chapters” إلى تطبيق الهاتف، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدم البحث السريع على القسم المخصص لمحتوى الفيديو المطلوب.

أيضاً يتيح تطبيق اليوتيوب للمستخدمين الآن تبديل مؤقت الفيديو في الجانب الأيمن إلى ميزة العد العكسي لإظهار الوقت المتبقي لإنتهاء محتوى الفيديو، كما يمكن للمستخدم الآن التمرير إلى أعلى أو إلى أسفل للدخول السريع إلى وضع ملء الشاشة أو الخروج منه.

من جانب أخر قامت جوجل بنقل مفتاح الترجمة المخصصة لمحتوى الفيديو إلى الجزء الخاص بتشغيل الفيديو، لدعم المستخدم بتجربة سلسلة لتشغيل الترجمة المصاحبة لمحتوى الفيديو أو إغلاقها وفقاً لحاجة المستخدم.

كما تظهر تلميحات لتشغيل VR في التحديث الجديد، حيث من المتوقع أن يتم التوسع بميزة تشغيل VR خلال الفترة القادمة، أيضاً يظهر في التحديث الجديد لتطبيق اليوتيوب إختيار للتنبيهات للمشاهدة لاحقاً في وقت النوم، ومن المقرر أن تتوفر المميزات الجديدة للمستخدمين قريباً.

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