تكنولوجيا: رصد ساعة شاومي الذكية Mi Watch Lite في قاعدة بيانات FCC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات اليوم من FCC لتقدم تفاصيل تصميم ومواصفات ساعة شاومي الذكية المرتقبة Mi Watch Lite، التي تظهر في التسريبات بتصميم مستطيل، كما تأتي بقدرة بطارية 230 mAh.

تأتي ساعة Mi Watch Lite الذكية وفقاً للتسريبات التي نشرت اليوم كإصدار أقل تكلفة من ساعة شاومي الذكية Mi Watch، حيث تتميز ساعة Mi Watch Lite بحجم شاشة 1.41 إنش، كما تأتي بنظام GPS مدمج، وتتميز بتصميم مقاوم للماء.

أيضاً تدعم ساعة Mi Watch Lite الذكية رصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، كما تأتي الساعة الذكية بقدرة بطارية 230 mAh، مع شاحن بقدرة 5W، وتقنية البلوتوث 5.1، كما تدعم الإتصال بأجهزة الأندوريد 4.4، وiOS 10.

ومن المقرر أن تدعم ساعة Mi Watch Lite الذكية تتبع نشاط المستخدم في عدد من الأنماط الرياضية، كما تظهر الساعة الذكية في التسريبات بنموذج رقم REDMIWT02، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذا الإصدار قريباً.

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