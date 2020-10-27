تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإزالة السماعة ومحول الشحن من محتوى الصندوق في سلسلة Galaxy S30

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت اليوم على أن العملاق الكوري تخطط لإزالة السماعة ومحول الشحن من محتوى الصندوق الخاص بسلسلة هواتف Galaxy S30.

على غرار إستراتيجية ابل الجديدة في إزالة بعض الإكسسوارات من محتوى الصندوق الخاص بسلسلة IPHONE 12 الجديدة، أشار تقرير جديد نشر اليوم إلى أن سامسونج ستقدم سلسلة Galaxy S30 مع كابل للشاحن فقط مع دبوس خاص بفتحة SIM.

ولقد نشر التقرير الجديد عبر ChosunBiz والذي ارتكز على تفاصيل جاءت عبر مصادر مطلعة على خطط سامسونج، ففي الوقت الذي إتجهت ابل لإزالة محول الشحن فقط من محتوى الصندوق الخاص بالإصدارات الجديدة، إلا أن سامسونج ستقدم سلسلة Galaxy S30 أيضاً دون سماعات في محتوى الصندوق.

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من جانب أخر قدمت سامسونج سلسلة Galaxy S20 هذا العام بوحدة شاحن بقدرة 25W في محتوى الصندوق مع سماعة USB-C AKG، وهي من المميزات التي تختفي في الإصدارات القادمة.

وتشير التوقعات إلى أن شركة سامسونج ترغب في دفع المستخدمين لشراء الإكسسوارات المطلوبة من محول الشحن والسماعات بشكل مستقل كبديل لدفع هذه الإكسسوارات في محتوى الصندوق بشكل مجاني، ولقد بدأت سامسونج خلال الفترة الماضية في تنفيذ هذه الإستراتيجية عبر دفع المستخدمين لشراء شاحن بقدرة 45W بشكل مستقل لهاتف Galaxy S20 Ultra.

من جانب أخر يدعم صندوق التغليف المميز بحجم أصغر سامسونج في خفض تكلفة الشحن الخاصة بالإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية على غرار شركة ابل.

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