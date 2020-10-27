شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يزيل 3 تطبيقات للأطفال من "بلاى ستور" لانتهاك سياسات جمع البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت جوجل ثلاثة تطبيقات شائعة تستهدف الأطفال من متجر "بلاي ستور" لانتهاكها سياسات جمع البيانات الخاصة بالشركة، حيث أفاد موقع TechCrunch أن تطبيقات Princess Salon وNumber Coloring وCats & Cosplay قد تمت إزالتها من متجر بلاي ستور.

وبحسب التقرير فإن هذه الخطوة جاءت بعد أن أكد مجلس المحاسبة الرقمية الدولي (IDAC)، وهي منظمة غير ربحية مقرها بوسطن، أنه تم العثور على هذه التطبيقات الثلاثة التي تجمع معرّف Android ومعرّف إعلانات Android (AAID) وبالتالي انتهاك سياسات جمع البيانات في جوجل.

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ووفقًا للتقرير، لم تكن هذه التطبيقات مرتبطة بشكل مباشر بجمع البيانات، ويُقال إن المشكلة كانت مع أطر العمل - Unity وAppodeal وUmeng التي كانت تشغل التطبيقات، حيث كانت أطر العمل تجمع معرّف Android وAAID من هاتف الأطفال وهذا انتهاك مباشر لسياسات جوجل.

ورداً على هذه المشكلة، صرحت جوجل بوضوح أنها تتخذ إجراءات ضد أي تطبيق ينتهك السياسة وفي هذه الحالة، انتهكت تطبيقات Princess Salon وNumber Coloring وCats & Cosplay سياسة عدم استخدام مجموعات المطورين التي لم تتم الموافقة عليها من أجل ' الخدمات الموجهة للأطفال.