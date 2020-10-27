شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة OSIRIS-REx التابعة لوكالة ناسا تجرى تخزينا مبكرا لعينة من كويكب بينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا، عن استعداد مركبة الفضاء OSIRIS-REx التابعة للوكالة لإجراء عملية تخزين مبكرة، اليوم الثلاثاء، لتنفيذ عملية جمع مبكر للعينة الكبيرة التى جمعتها الأسبوع الماضى من سطح الكويكب بينو ولحماية وإعادة أكبر قدر ممكن من العينة.

وفى 22 أكتوبر الجارى، تلقى فريق بعثة OSIRIS-REx صوراً أظهرت رأس جامع المركبة الفضائية يفيض بالمواد التى تم جمعها من سطح بينو، وكان ذلك أكثر بكثير من متطلبات المهمة التى تزن 60 جرامًا، ويبدو أن بعض هذه الجسيمات بدأت فى السقوط ببطء من رأس المجموعة، وتسمى آلية اقتناء العينات باللمس والذهاب (TAGSAM)، وذلك وفقًا لما نشره الموقع الرسمى لوكالة ناسا.

ويوضح التقرير، أنه "يسمح غطاء المايلار الموجود على TAGSAM للمواد بالدخول بسهولة إلى رأس المجمع، ويجب إغلاقها بمجرد مرور الجسيمات، ومع ذلك، يبدو أن الصخور الأكبر التى لم تمر بالكامل عبر السديلة إلى TAGSAM قد فتحت هذه السديلة، مما سمح بتسرب أجزاء من العينة".

وقال "نظرًا لأن حدث جمع العينات الأول كان ناجحًا للغاية، فقد منحت مديرية المهام العلمية التابعة لناسا فريق المهمة الضوء الأخضر لتسريع تخزين العينات، والذى كان مقررًا فى الأصل فى 2 نوفمبر، فى كبسولة إرجاع العينة (SRC) للمركبة الفضائية لتقليل المزيد من فقدان العينة".

بدوره، قال دانتى لوريتا، الباحث الرئيسى فى OSIRIS-REx بجامعة أريزونا، توكسون، "إن وفرة المواد التى جمعناها من بينو جعلت من الممكن تسريع قرارنا بالتخزين.. ويعمل الفريق الآن على مدار الساعة لتسريع عملية التستيف، إضافة إلى تسريع الجدول الزمنى، حتى نتمكن من حماية أكبر قدر ممكن من هذه المواد للعودة إلى الأرض".

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وعلى عكس عمليات المركبات الفضائية الأخرى حيث يعمل OSIRIS-REx بشكل مستقل من خلال تسلسل كامل، يتم تخزين العينة على مراحل ويتطلب إشراف الفريق وإدخاله، وسيرسل الفريق الأوامر الأولية إلى المركبة الفضائية لبدء تسلسل التخزين، وبمجرد أن تكمل OSIRIS-REx كل خطوة بالتسلسل، ترسل المركبة الفضائية القياس عن بُعد والصور إلى الفريق على الأرض وتنتظر تأكيد الفريق للمضى قدمًا فى الخطوة التالية خطوة.

وأشار تقرير ناسا، إلى أن "الإشارات تستغرق حاليًا ما يزيد قليلاً عن 18.5 دقيقة للتنقل بين الأرض والمركبة الفضائية فى اتجاه واحد، لذلك فإن كل خطوة من خطوات التسلسل تتم فى حوالى 37 دقيقة من وقت عبور الاتصالات.. وطوال العملية، سيقوم فريق البعثة باستمرار بتقييم محاذاة معصم TAGSAM لضمان وضع رأس المجمع بشكل صحيح فى SRC.. كما تمت إضافة تسلسل تصوير جديد إلى العملية لمراقبة المواد المتسربة من رأس المجمع والتحقق من عدم وجود جزيئات تعيق عملية التخزين.. وتتوقع البعثة أن تستغرق عملية التستيف بأكملها عدة أيام، وفى نهايتها سيتم ختم العينة بأمان فى SRC لرحلة المركبة الفضائية إلى الأرض".

فيما، قال توماس زوربوشن، المدير المساعد للعلوم فى ناسا: "أنا فخور بالعمل المذهل والنجاح الذى حققه فريق OSIRIS-REx حتى هذه المرحلة.. هذه المهمة فى وضع جيد لإعادة عينة تاريخية وكبيرة من كويكب إلى الأرض، وقد قاموا بكل الأشياء الصحيحة، وفقًا لجدول زمنى سريع، لحماية تلك الشحنة الثمينة".

ويوفر مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا، فى جرينبيلت، بولاية ماريلاند، الإدارة الشاملة للمهمة وهندسة الأنظمة وضمان السلامة والمهمة لـ OSIRIS-Rex، وتقود جامعة أريزونا، توكسون، تخطيط المراقبة العلمية ومعالجة البيانات فى البعثة، فيما قامت شركة Lockheed Martin Space فى دنفر ببناء المركبة الفضائية وتقوم بعمليات الطيران.

أما جودارد وKinetX Aerospace، فى تيمبى، بأريزونا، فإنهم مسئولون عن التنقل فى المركبة الفضائية أوزيريس ريكس، وOSIRIS-REx هى المهمة الثالثة فى برنامج New Frontiers التابع لناسا، والذى يديره مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا فى هنتسفيل، بألاباما، لمديرية المهام العلمية التابعة للوكالة فى واشنطن.