شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور مركبات ومعدات إنقاذ متقدمة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل روسيا في السنوات الأخيرة على مشاريع لتطوير مركبات ومعدات حديثة ومتطورة لاستخدامها في مهمات الإنقاذ مستقبلا، وتبعا لبعض وسائل الإعلام فإن وزارة الطوارئ الروسية وخلال فعاليات معرض Interpolitex-2020 التقني التي عقدت مؤخرا، استعرضت عدة نماذج لمركبات إنقاذ وروبوتات حديثة تعمل على تطويرها لاستخدامها في مهمات الإنقاذ في حالات الحرائق أو الكوارث الطبيعية.

وأشار الخبراء في وزارة الطوارئ خلال فعاليات المعرض إلى أن الفنيين والمهندسين الروس يعملون حاليا على تطوير مركبة إنقاذ برمائية مجنزرة قادرة على العمل في أصعب التضاريس والأماكن المغمورة بالمياه، وأن هذه الآلية ستكون مجهزة بأذرع آلية لتسهيل عمليات الإنقاذ، فضلا عن أنها ستحصل على معدات وخراطيم لإطفاء الحرائق، ومضخات لتفريغ المياه من الأماكن التي قد تغمرها الفيضانات، وأن المركبة اجتازت اختبارات القبول المطلوبة وتم ترشيحها لتعمل كمركبة إنقاذ لصالح الوزارة في روسيا، بحسب روسيا اليوم.

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ونوه الخبراء بأن وزارة الطوارئ الروسية تناقش حاليا عدة مشاريع لتطوير طائرات مسيرة متعددة المهام تستخدم في عمليات الإنقاذ، وتطوير عدة تقنيات للحماية الإشعاعية والكيماوية، ومعدات ورافعات جديدة لخدمات الطوارئ، وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد استعرضت سابقا عدة نماذج من الروبوتات التي صممت لعمليات الإنقاذ وإطفاء الحرائق، ومنها روبوت صغير مجهز بكاميرات ومضخات مياه قوية، قادر على العمل في الأماكن التي يصعب الوصول إليها أثناء عمليات الإنقاذ.