شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 12 يحصل على لقب الهاتف الذكى الأكثر متانة على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز أيفون 12 الجديد من أبل بدرع خزفي، يقول عملاق التكنولوجيا، إنه أقوى من أي زجاج لأي هاتف ذكي، وقد وضعت Allstate هذا الأمر قيد الاختبار، حيث أسقطت شركة التأمين الأمريكية كلا من أيفون 12 وأيفون 12 برو على رصيف خشن من ارتفاع ستة أقدام في الهواء.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سقطت الهواتف الذكية مقلوبة ووجهها لأسفل وجانبها لأسفل، لمعرفة ما إذا كان الدرع يوفر بالفعل ما يصل إلى أربعة أضعاف الحماية عند السقوط.

تكشف الاختبارات أن الشاشة المحسنة ساعدت أيفون 12 على تحمل السقوط بشكل أفضل من عائلات أيفون 11، وتقول Allstate إن أيفون 12 هو أكثر الهواتف الذكية متانة التي اختبروها.

كشفت أبل عن عائلة أيفون 12 الجديدة في أكتوبر خلال حدث مباشر، قائلة إن الهواتف الذكية تتمتع بتصميم جديد بحواف مستديرة ودرع خزفي يزيد من انخفاض الخطر بمقدار أربعة أضعاف.

يضيف الدرع مزيدًا من الحماية باستخدام خطوة بلورة جديدة ذات درجة حرارة عالية تنمي بلورات نانو سيراميك داخل مصفوفة الزجاج.

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شرعت Allstate في رؤية مدى متانة التصميم الجديد من خلال سلسلة من اختبارات Dropability ، والتي أسقطت الأجهزة بثلاث طرق مختلفة على الرصيف.

هبط أيفون 12 ووجهه لأسفل في الاختبار الأول، مما تسبب في حدوث بعض الشقوق الصغيرة وخدش الحواف.

شارك Allstate في بيان صحفي: "هذا أفضل بكثير من سابقيه، كما أسقطت التجربة النهائية الأجهزة على جانبيها وعانى كلاهما من خدوش طفيفة على طول الحواف بعد اصطدامهما بالرصيف الخشن.

قال جيسون سيسيليانو ، نائب الرئيس ، والمدير الإبداعي العالمي في” Allstate Protection Plans"، إن واجهة الدرع الخزفي تمثل تحسنًا كبيرًا."