اليابان: صفر انبعاثات للكربون بحلول عام 2050

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ 7 ثواني

رغم انشغال علماء العالم بلقاح فيروس كورونا، يبقى الهمّ الأكبر هو خفض نسبة التلوث على الكرة الأرضية بسبب المخاطر الذي قد يولدها في ظل التطور والعولمة الذي وصل العالم إليه.

وفي هذا السياق، عبّرت اليابان عن حرصها على هذا الموضوع معلنة أنه بحلول عام 2050 ستصل إلى صفر انبعاثات للكربون.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا أن هدف بلاده يتمثل بالوصول إلى صفر انبعاثات للكربون بحلول عام 2050، مع تحول جوهري في سياسة استخدام الفحم.

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وأوضح أن الاستجابة لتغير المناخ لم تعد عائقا أمام النمو الاقتصادي، ودعا إلى تغيير النظرة القائلة إن التدابير الحازمة ضد تغير المناخ ستؤدي إلى تغييرات في الهيكل الصناعي والاقتصادي وتمنع النمو.

وأكد سوغا أن الابتكار هو المفتاح لتحقيق الهدف، بما في ذلك الخلايا الشمسية المتطورة، وعمليات إعادة تدوير الكربون، والاستثمار في البحث والتطوير بمجال الطاقة المتجددة.

وتتعرض اليابان وهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم وخامس أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون لانتقادات شديدة من مجموعات بيئية دولية لاستمرارها في بناء وتمويل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

وحدّدت الصين أيضا هدفا مشابها فيما يخص الحياد الكربوني، وقال الرئيس شي جين بينغ الشهر الماضي إن ذلك سيتحقق عام 2060.

وتهدف اليابان لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 24% بحلول عام 2030، والطاقة النووية إلى 22%، ومن المتوقع أن تكشف عن أهداف جديدة العام المقبل.