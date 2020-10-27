قرار آبل بالتخلص من ملحقات iPhone بدأ يؤتي ثماره على ما يبدو

فاطمة أيت طالب - دبي - قوبل قرار شركة آبل بإزالة الملحقات الأساسية من علب هواتف iPhone 12 بالسخرية من قبل الكثيرين على الإنترنت، ولكن يبدو أن هؤلاء النقاد ربما يمثلون أقلية لأنه وفقا لتقرير جديد من موقع DigiTimes، فيبدو أن إستراتيجية آبل بدأت بالفعل في الدفع بأرباح الشركة إلى الأمام.

يقول التقرير أن سماعات Beats Flex التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل شركة آبل أبصمت على بداية جيدة ومن المتوقع أن يستمر الزخم على هذا النحو إلى غاية النصف الأول من العام 2021. وفي حالة إذا لم تسمع عن Beats Flex من قبل، فهي عبارة عن سماعات للأذن يبلغ سعرها 49 دولارًا أمريكيًا وتمتاز بالعديد من أوجه التشابه مع BeatsX، فهي أغلى بحوالي 20 دولارًا من EarPods التي يتم تضمينها عادة في علب iPhone، ولكن حقيقة أنها لاسلكية تجعلها أكثر جاذبية.

Advertisements

نظرًا إلى أن شركة آبل تخلت عن منفذ السماعات 3.5mm في هواتفها الذكية، فإن المستخدمين الذين يرغبون في إستخدام سماعات الرأس السلكية سيحتاجون إلى محول يعمل على تحويل منفذ Lightning إلى منفذ 3.5mm، لذلك دفع 49 دولارًا أمريكيًا مقابل سماعات للأذن لا تتطلب هذا النوع من المتاعب هي صفقة ليست سيئة إلى ذلك الحد.

يمضي التقرير إلى الإستشهاد بتقرير من مؤسسة Counterpoint Research والذي وجد أن سماعات AirPods من آبل كانت هي الأولى في قائمة السماعات اللاسلكية الحقيقية الأكثر مبيعًا في العام 2020، وهذا ما يُعادل 35 في المئة من إجمالي المبيعات على الصعيد العالمي. يعتقد موقع DigiTimes أن إختيار آبل التخلي عن الملحقات سيتم نسخه قريبًا من قبل الشركات المصنعة الأخرى للهواتف الذكية والذين ربما سخروا من الشركة في البداية، ولكننا نفترض أنه من الصعب المجادلة ضد الأرباح.