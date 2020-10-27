العام 2021 قد يشهد صدور الجيل المقبل من AirPods و AirPods Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - لم تكشف آبل عن طرازات جديدة من AirPods و AirPods Pro منذ أكثر من عام، ولكن هذه مجرد سماعات أذن وقد لا تحتاج بالضرورة إلى أن يتم تحديثها كل عام. ومع ذلك، إذا كنت تشعر أنه يمكن تحسين كل من AirPods و AirPods Pro، فقد يكون العام 2021 هو العام الذي يجب أن تترقب فيه الترقية.

هذا وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء Bloomberg والذي يقول أنه من الممكن أن تقوم شركة آبل في العام المقبل بالكشف عن طرازات جديدة من AirPods و AirPods Pro. يُقال أن كلا الطرازين الجديدين سيأتيان مع تصميم جديد تمامًا بالإضافة إلى رقاقات أكثر تقدمًا. على الرغم من أنه لم يتم الإشارة إلى ذلك، فمن الممكن أن نرى شركة آبل تستخدم رقاقة Apple U1 في الطرازات الجديدة لتوفير تقنية تعقب أفضل وأكثر دقة في حالة ضياع إحدى سماعات الأذن.

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بالنسبة للتصميم الجديد، يقول التقرير أن شركة آبل ستتخلى بالفعل عن الساق في النسخة الجديدة من AirPods Pro. سخر الكثيرون من التصميم الأولي لسماعات AirPods لأنها بدت في الأساس مثل EarPods مع قطع الأسلاك. يُقال أن التصميم الجديد يشبه تصميم +Galaxy Buds أو Google Pixel Buds، ولكن هذا بالضرورة لا يحدد مظهر سماعات آبل القادمة، فقد إتضح فيما مضى أن ضغط المكونات في مثل هذا التصميم الصغير أمر صعب للغاية.

يشير هذا إلى أن شركة آبل ربما لم تستقر بعد على التصميم النهائي لطرازات AirPods و AirPods Pro القادمة. في كلتا الحالتين، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن إذا كنت تعتزم شراء إحدى سماعات آبل اللاسلكية، فقد يكون من الأفضل بالنسبة لك الإنتظار حتى العام المقبل إذا كنت تملك ما يتيح لك تأجيل قرار الشراء حتى ذلك الحين.