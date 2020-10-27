شاهد هواتف iPhone 12 الجديدة تتصارع مع الطرازات القديمة في إختبار البطارية

فاطمة أيت طالب - دبي - كان حدث الإعلان الرسمي عن هواتف iPhone 12 Series شاملاً للغاية وقد غطت الشركة مجموعة متنوعة من المواضيع مثل التحسينات التي أجرتها على العتاد والبرمجيات والكاميرات وحتى تأثير الشركة على البيئة بفضل الجهود التي تبذلها في إختياراتها للمكونات ومواد التغليف وما إلى ذلك.

ومع ذلك، هناك شيء واحد لم تتحدث عنه شركة آبل في هذا الحدث وهو عمر البطارية في هواتف iPhone 12 Series الجديدة. كشفت العديد من عمليات التفكيك والإيداع أن هواتف آبل الجديدة تأتي مع بطاريات أصغر، والسؤال هو، هل هذا يؤثر سلبًا على هذه الهواتف؟ في مقطع فيديو تم رفعه على اليوتيوب من قبل قناة Mrwhosetheboss، فقد تم وضع iPhone 12 الجديد في مواجهة طرازات iPhone القديمة إلى غاية iPhone XR في إختبار البطارية.

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إذا كيف كان أداء هواتف iPhone 12 Series الجديدة في هذا الإختبار؟ حسنًا، وفقا لهذه الإختبارات، فيبدو أن عمر البطارية في iPhone 12 Pro يبدو أسوأ مقارنة مع iPhone 12 حيث نفدت بطاريته في غضون 6 ساعات و35 دقيقة، بينما صمد iPhone 12 لفترة أطول قليلاً بحيث إستغرق 6 ساعات و41 دقيقة قبل أن تنفد بطاريته.

ووفقا لـ Mrwhosetheboss، فلم تكن هواتف iPhone 12 تعمل بشبكة الجيل الخامس 5G، ونحن نتخيل أنه مع تشغيل شبكات 5G في هذه الهواتف سيصبح عمر البطارية أسوأ بكثير. للمساعدة في التعامل مع هذا الإختبار بقدر من العدل، فقد تأكد Mrwhosetheboss من تعيين سطوع شاشات هواتف iPhone المستخدمة في الإختبار على نفس المستوى، وأنها مشحونة بنسبة 100 في المئة. في حين أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على عمر البطارية، فيكفي أن نقول أن هواتف iPhone 12 Series الجديدة تأتي مع بطاريات أسوأ من تلك المستخدمة في طرازات العام الماضي.